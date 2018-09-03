ОНФ: сайты мед организаций Кубани «замалчивают» информацию о лекарственном обеспечении

Активистами регионального отделения ОНФ в Краснодарском крае совместно с Министерством здравоохранения региона был проведен мониторинг доступности информации на сайтах государственных медицинских организаций Краснодарского края. Всего в рамках мониторинга проверено 44 сайта, в большинстве это сайты центральных районных больниц региона. Самыми «забытыми» разделами отмечены: информация о графике работы специалистов, о лекартсвенном обеспечении и об отзывах пациентов. Все материалы Минздрав региона взял на контроль и уже сейчас учреждения наполняют информацией свои порталы.

Основой критериев проверки послужил Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 года № 956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальной сайтах министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-коммуникационной сети «Интернет»». В приказе всего 13 пунктов, описывающих обязательную к размещению информацию - это сведения о медицинской лицензии и персонале, постановке на учет в налоговом органе, вакансии, отзывы посетителей, данные по диспансеризации, территориальная программа ОМС, перечь лекарственных препаратов.

Общественники ОНФ и минздравх проанализировали 44 сайта медицинских учреждений, согласно их наполняемости по 13 разделам.

Самыми доступными и информативными для граждан разделами, оценёнными на 5 баллов, оказались разделывает: о мед организации(наличие схемы проезда, структуры органов управления, внутренний распорядок), лишь 3-5% учреждений пренебрегли данными разделами, об адресах контролирующих органов, лишь 13% не исполнили приказ, права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья указали 100% учреждений.

Средними по наполняемости стали разделы: о страховых мед организациях информация (не предоставили около 40-50% учреждений), раздел информации о деятельности мед организации (наличие лицензии, законодательная база, краевые и федеральные мед. программы) заполнило порядка 40%, раздел вакансий​ заполнило лишь 40 %.

Самыми «забытыми» разделами оказались самые необходимые для граждан: о медицинских работниках, здесь 66% учреждений не указали график приема того или иного специалиста, раздел о лекарственном обеспечении не заполнили или не обновили порядка 55% процентов и самым пустым разделом стал блок сайтов об отзывах потребителей услуг - 68% организаций либо вообще закрыли данный раздел для посетителей, либо выставляют отзывы самостоятельно, однако давно не обновляли их.

«Сайт медицинской организации – это визитная карточка. По заполнению обязательной информации для сведения граждан можно судить в целом об отношении к пациентам. Отсутствие обновляемой информации о графике приема специалистов, перечне лекарственных препаратов - неуважение, как к пациенту, так и к персоналу медицинской организации, нежелание беречь свое и чужое время. К информационному обновлению сайтов необходимо подходить также ответственно, как и к лечению пациента – без ошибок и пробелов, - резюмировала итог мониторинга эксперт ОНФ по социальным вопросам, депутат Госдумы Светлана Бессараб. – Все выявленные недочеты переданы на контроль краевому Минздраву, также решено провести совместный мониторинг повторно по результатам устранения недостатков».

Сегодня в региональном отделении ОНФ состоялось заседание рабочей группы с участием министерства здравоохранения Краснодарского края по данному вопросу.