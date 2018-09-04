XXVII фестиваль «Киношок» открылся в Анапе

В этом году фестивальные мероприятия проходят под знаком 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

Организаторов и участников кинофорума жители и гости Анапы встречали вчера вечером аплодисментами на Театральной площади.

Программу фестиваля открыла хроника прошлых лет и блок военной тематики, посвященный памятной дате. На сцене выступили артисты ансамбля «Кубанская казачья вольница» Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.

От имени губернатора Вениамина Кондратьева собравшихся приветствовала министр культуры региона Виктория Лапина. Она пожелала участникам и зрителям только положительных эмоций от кинофестиваля.

На открытии публике рассказали о конкурсных программах фестиваля (их в этом году пять) и познакомили с членами жюри и трейлерами фильмов-претендентов.

Традиционно зал стоя почтил память актеров, композиторов, режиссеров, писателей, ушедших из жизни за последний год. Почетному гражданину Анапы, певцу Иосифу Кобзону посвятили отдельный номер.

Затем в честь открытия состоялся концерт, на котором выступили солист Олег Волков, ансамбль «Адажио», актрисы Наталья Бочкарева и Алика Смехова, заслуженный артист России Максим Аверин.

Праздник кино будет проходить в Анапе всю неделю. В программе «Кино на площади» состоится премьера фильма Павла Мирзоева «Как я стал». Антон и Илья Чижиковы представят в конкурсах сразу две новые полнометражные картины: «Лили» и «Аниматор». Режиссер Серикбол Утепбергенов из Казахстана привез в Анапу «Шестой пост». В рамках фестиваля состоятся дебюты, российские и мировые премьеры художественных и документальных фильмов из десяти стран. Кинопоказы будут проходить в киноцентре «Мир кино», на экранах Городского театра и главной площади города.

В Министерстве культуры края отметили, что полнометражный, короткометражный и документальный конкурсы «Киношока» будет оценивать профессиональное жюри. В телевизионном конкурсе победитель определится зрительским голосованием. В конкурсе детских фильмов «Киномалышок» картины оценивает детское жюри. Всего в фестивале будет показано около семидесяти фильмов.

На Театральной площади каждый вечер, с 21 до 23 часов, можно будет увидеть самые популярные ленты отечественного проката в рамках программы «Кино на площади». Четвертого сентября в Доме культуры станицы Анапской пройдет творческая встреча с режиссерами, кинокритиками, сценаристами, популярными актерами театра и кино. Такая же встреча состоится 5 сентября в ДК села Гай-Кодзор. Шестого сентября Городской театр приглашает на гала-концерт артистов театра и кино — участников «Киношока». Седьмого сентября в станице Гостагаевской пройдет традиционный праздник «Гостагаевские встречи» с участием популярных артистов. Восьмого сентября в Городском театре можно будет увидеть спектакль Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького «Кубанские казаки».

Церемония закрытия «Киношока» пройдет 8 сентября на главной концертной площадке Анапы — Летней эстраде.