Эта служба и опасна, и важна

Второго сентября исполнилось 95 лет со дня образования патрульно-постовой службы в системе МВД России. Патрульно-постовая служба полиции — одно из самых многочисленных и боеспособных подразделений органов внутренних дел Краснодарского края. Мы беседуем с заместителем начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юрием Сафроновым.

В любое время суток

— В настоящее время в регионе Кубани несет службу более четырех тысяч сотрудников патрульно-постовой службы. Среди основных задач патрульных постовых — охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, участие в раскрытии преступлений и задержание подозреваемых по горячим следам. Особое предназначение сотрудников службы — первыми вставать на защиту жизни и здоровья граждан, оберегать их покой в любое время суток.

Основная масса преступлений совершается ночью, поэтому не секрет, что подразделение несет службу круглосуточно. Если в дежурную часть поступило сообщение, что где-то произошла беда, ближайший к месту происшествия экипаж патрульно-постовой службы полиции выезжает на помощь первым.

— Можно утверждать, что подразделение является практически универсальным?

— Конечно. Ведь помимо своих основных обязанностей сотрудники службы участвуют в операциях и рейдах совместно с сотрудниками оперативных служб. Такая работа способствует эффективной раскрываемости преступлений.

Только за шесть месяцев 2018 года патрульно-постовыми нарядами ППСП выявлено и пресечено более шестидесяти тысяч административных правонарушений. Основную часть среди них занимают факты распития спиртного в общественных местах, мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Всего с участием сотрудников патрульно-постовой службы в первом полугодии этого года выявлено и раскрыто свыше тысячи уголовно-наказуемых деяний, и значительную часть из них составляют кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков. На боевом счету подразделений патрульно-постовой службы полиции Кубани десятки задержаний вооруженных преступников. Кроме того, силами патрульно-постовых нарядов ППСП обеспечивается охрана общественного порядка при проведении крупномасштабных, в том числе международных мероприятий.

— А совсем недавно было создано и новое подразделение.

— Перед началом чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в УВД Сочи была образована туристическая полиция. Вошедшие в состав подразделения полицейские прошли дополнительную подготовку, в том числе и в области разговорных иностранных языков. Сотрудники туристической полиции обеспечивают охрану общественного порядка в местах наибольшей активности туристов.

Там, где созданы пешеходные зоны отдыха, за порядком следит конная полиция. Сотрудники кавалерийского взвода ППСП, патрулирующие парки и центральные улицы города верхом на лошадях, стали уже визитной карточкой столицы Кубани.

Профессия отважных и мужественных

— Изменились ли в нынешних условиях требования к патрульным полицейским?

— Они стали особенно высокими. Ведь именно их чаще, чем сотрудников других служб, граждане видят на улице, к ним обращаются за помощью, именно патрульно-постовая служба полиции первая прибывает на место происшествия.

— Возникают ли нестандартные ситуации, в которых патрульные полицейские поступают как настоящие герои?

— Приведу один из примеров, когда мои коллеги проявили настоящее мужество. Для семьи из Адыгеи отдых на море мог закончиться трагедией, если бы на помощь вовремя не пришли капитан полиции Роман Подтикан, старший сержант полиции Алексей Масько и сержант полиции Сергей Вагин.

На единый номер службы спасения поступило сообщение о том, что в селе Бжид Туапсинского района в море тонет ребенок. Информацию сразу же передали в Джубгское отделение полиции и службу «скорой помощи». К месту происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции из числа приданных сил ОМВД России по Тимашевскому району в составе Романа Подтикана, Алексея Масько и Сергея Вагина.

Прибывшие полицейские, увидев в воде тонущего малыша, не раздумывая, бросились в море и спасли его. Трехлетний ребенок не подавал признаков жизни. Тогда сотрудники полиции оказали мальчику доврачебную помощь, после чего малыш откашлял морскую воду и задышал. В это время к ним подъехала бригада «скорой помощи», которая отвезла ребенка с матерью в больницу.

Позже полицейские выяснили, что отдыхающие из Адыгеи пришли на пляж с четырьмя детьми. Пока взрослые раскладывали вещи, самый младший зашел в воду. Ребенка накрыло волной и быстро затянуло на глубину.

Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников полиции жизнь малыша удалось спасти.

Еще один пример. Рискуя собственной жизнью, командир отделения ОБППСП №1 УМВД России по городу Краснодару сержант полиции Алексей Корпусов с напарником Александром Арутюновым спасли тонущего в проруби ребенка.

Находясь на маршруте патрулирования, полицейские увидели бегущего плачущего мальчика. Выяснилось, что его друг — семилетний Руслан, бегая по старым баржам на затоне реки Кубань, упал в прорубь и не может выбраться из воды. Не раздумывая, сотрудники полиции бросились к указанному месту. Алексей Корпусов пополз к проруби, однако ребенок уже обессилел, не мог пошевелиться и дотянуться до поданной ему руки. Тогда полицейский прыгнул в воду и схватил мальчика одной рукой, а второй ухватился за рукав рубашки напарника. Александр Арутюнов вытащил своего коллегу с ребенком из ледяной воды, после чего полицейские сняли с мальчика всю мокрую одежду, завернули его в теплые куртки и на руках отнесли в патрульный автомобиль, одновременно вызвали бригаду «скорой помощи». Благодаря вовремя оказанной помощи полицейских жизни и здоровью ребенка ничего не угрожало.

А заместитель командира патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Горячий Ключ Леван Мебония, направляясь на службу, спас одиннадцатилетнего подростка, упавшего в строительный котлован с ледяной водой.

По дороге к месту несения службы майор полиции услышал крики о помощи, которые доносились из-за высокого забора со стороны строительного объекта. В это же время к нему подбежали двое мальчиков и сообщили, что на стройке тонет их товарищ. Не раздумывая, полицейский проскочил через отверстие в заборе и увидел, что в котловане, вырытом вокруг строительного объекта, в воде, едва удерживаясь за корягу, барахтается ребенок. Ни секунды не раздумывая, майор полиции бросился в ледяную воду и вытащил утопающего.

Спасенного мальчика Леван Мебония донес до находящегося неподалеку отдела полиции, где школьника отогрели и переодели. Прибывшие медики оказали ребенку необходимую помощь, после чего мальчика передали родителям. И таких примеров в буднях патрульных полицейских немало.

— Что же требуется от сотрудников патрульно-постовой службы?

— Многое. Прежде всего — это безусловное соблюдение законов, верность служебному долгу, терпение и выдержка, способность при необходимости идти на риск.

Сотрудник службы должен быть постоянно максимально собран и стрессоустойчив. Патрульный постовой зачастую не знает, с чем ему придется столкнуться в ходе несения службы. Он должен в любую минуту быть готовым обезвредить преступника, оказать доврачебную помощь пострадавшему, остановить уличную драку... Поэтому требуется высокий уровень профессионализма и настоящая любовь к своему делу.

— Спасибо за беседу. Редакция газеты «Кубань сегодня» желает вам и вашим коллегам успехов в службе, которая требует от сотрудников полиции максимальной собранности и мужества.

Максим МАКСИМОВ

Юрий Сафронов: «От сотрудников патрульно-постовой службы требуется многое — безусловное соблюдение законов, верность служебному долгу, терпение и выдержка, способность при необходимости идти на риск. Патрульные постовые должны в любую минуту быть готовыми обезвредить преступника, оказать доврачебную помощь пострадавшему, остановить уличную драку».

За шесть месяцев 2018 года патрульно-постовые наряды выявили и пресекли более шестидесяти тысяч административных правонарушений, с участием сотрудников ППС раскрыто более тысячи уголовно наказуемых деяний. Значительную часть из них составляют кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков.