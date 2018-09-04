Новый учебный год начался для 650 тысяч учеников Кубани. Из них только в первые классы пошло порядка 70 тысяч детей!

День знаний — самый торжественный и волнующий праздник для всех. В этот знаменательный день школы распахнули свои двери для учащихся, для которых первое сентября стало стартом в прекрасный и интересный мир знаний. Ведь именно знания дают человеку надежный фундамент для будущих свершений, опору в жизни, придают уверенности в себе, предоставляют отличную возможность добиться больших успехов, реализовать свои способности и мечты.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его заместитель Анна Минькова и мэр Краснодара Евгений Первышов приняли участие в открытии школы №61 на хуторе Ленина.

Губернатор отметил, что у жителей хутора Ленина сегодня двойной праздник: к 1 сентября они получили новую комфортную школу, одну из лучших на Кубани.

— Задача власти — создать условия для тех, кто будет завтра делать будущее нашего региона. И современные школы — это фундамент будущего всего края. Я рад, что в течение этого года еще девять новых современных школ примут своих учеников,— подчеркнул глава региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что одной из задач современной школы является воспитание гармоничной личности, поддержка учеников в раскрытии их талантов.

— Вы — будущее нашего края, агропромышленного комплекса, промышленности, медицины, образования и науки. Уверен, те звездочки, которые стоят сегодня на линейке, завтра станут настоящими звездами, гордостью Кубани и страны,— обратился губернатор к ученикам. — Верьте в себя и в то, что в жизни вы сможете достигнуть больших высот, и неважно, будет это рабочая профессия или высокая управленческая должность.

Он также выразил уверенность в том, что профессионализм педагогов, преданность делу и любовь к детям также помогут достичь хороших результатов.

Директору школы глава края вручил сертификат на образовательный модуль для изучения робототехники.

Ребят и педагогов также поздравил Евгений Первышов. Он отметил, что в школе помимо современных учебных классов есть условия для дополнительного образования, занятий спортом.

— Первого сентября Краснодар уже несколько лет называют «первоклассным» городом из-за рекордов по количеству первых классов в школах. Но сегодня при поддержке губернатора, его заместителя Анны Миньковой мы добавляем новый смысл к этому слову. Строим первоклассные и современные школы, как ваша, с новейшим оборудованием,— сказал Евгений Первышов.

Также Вениамин Кондратьев посетил товарищеский матч между командами администрации города и представителями школы №61.

Поздравили ребят и учителей с Днем знаний и вице-губернаторы Краснодарского края. Первый заместитель главы региона Андрей Алексеенко посетил торжественную линейку краснодарской школы №69. Он поздравил с праздником всех, кто учится и учит.

— Быть умным сегодня модно. Это правильно. Образование является основой для успешной карьеры и благополучной жизни. Прочные знания — лучший способ инвестиций в свое будущее, их нужно постоянно совершенствовать,— обратился Андрей Алексеенко к ученикам и пожелал им в новом году настойчивости, активности и усердия.

С напутственной речью в школе №5 города Тимашевска выступил вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась. Он отметил, что для региональной власти образование — безусловный приоритет социально-экономической политики.

— У первоклассников впереди большая школьная жизнь, а у учеников 11-х классов всего год, чтобы определиться с профессией. Им я советую обратить внимание на специальности в приоритетных отраслях экономики: промышленность, сельское хозяйство, санаторно-курортный и транспортный комплексы. Именно здесь будут создаваться высокотехнологичные, хорошо оплачиваемые рабочие места, а значит, каждый из вас сможет найти применение своим знаниям, обеспечить собственное благополучие, процветание края и России,— сказал вице-губернатор.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка посетил школу №26 в поселке Украинский Динского района, которую окончил сам. Заместитель губернатора пообщался со своими учителями, которые до сих пор работают. Он поблагодарил педагогов за полученные знания.

— Мы говорим, что школьные годы — это долгий путь, а на самом деле это мгновение. Желаю ученикам не терять ни одной минуты зря и ни в коем случае не жалеть о проведенном времени в стенах школы,— сказал Андрей Коробка. — Учителям, особенно классным руководителям,— сил и терпения. Именно вы создаете будущие кадры, которые работают на благо Кубани.

Также с новым учебным годом учащихся краснодарской школы №55 поздравил вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин. А вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский посетил Краснодарский университет МВД России. В усть-лабинской школе №2 побывал вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский.

После окончания торжественной линейки во всех школах края прошел урок мужества. В этом году он посвящен 75-летию освобождения Кубани от фашистских захватчиков и годовщине окончания битвы за Кавказ.

Праздник, посвященный Дню знаний, прошел и в МБОУ СОШ №60 поселка Пашковский. Кругом царила радостная и торжественная обстановка. Педагоги, родители, учащиеся поздравляли друг друга с праздником.

…Прозвучала команда: «Смирно! Равнение на флаги!» И лучшие ученики школы: Александра Коржова, Кирилл Кононенко и Софья Цыбулько подняли флаги Российской Федерации, Кубани, города Краснодара. Под музыку и аплодисменты на линейку вышли первоклассники.

С началом нового учебного года ребят поздравил директор школы Николай Васильевич Толок, представители общественности, ветеранской организации.

Учащиеся школы подготовили праздничную программу: с музыкальным номером «Моя Россия» выступили старшеклассники, а с номером «Домисолька» — танцевальный коллектив «Симфония».

Особое внимание на линейке, конечно же, было уделено будущим выпускникам и первоклассникам. Ведь для выпускников это первое сентября — последнее, а для первоклассников — их первый праздник.

Право подать первый звонок предоставили ученику 11-го класса Станиславу Антипову и ученице 1-го класса Ксении Найденовой.

Депутат городской Думы Краснодара Галина Качура подарила в этот день для нужд школы ноутбук. Перед началом нового учебного года у депутата Галины Качура выдалась напряженная пора: вместе с комиссией она проверяла готовность к работе школьных столовых Карасунского округа, а также приняла участие в подготовке к открытию новой школы №61 на хуторе Ленина.