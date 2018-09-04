Нефтегазовый комплекс: профессионализм и ответственность

Первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Алексеенко, поздравляя от имени главы региона нефтяников и газовиков Кубани с их профессиональным праздником, подчеркнул, что на нефти и газе сегодня основана значительная часть экономики страны, ее благополучие и могущество.

— Что такое нефть и газ, находящиеся под толщей земли, а на шельфе еще и под водой? Это ресурсы, которые делают народным достоянием и основой экономики работники отрасли своим самоотверженным трудом, подчас даже с риском для жизни,— сказал Андрей Алексеенко. — Страна высоко оценивает работу нефтяников и газовиков, труд ветеранов, которые отдали многие годы работе в нефтегазовой отрасли. Именно благодаря их самоотверженному труду, решениям и новациям сегодня Россия имеет самый могучий и передовой нефтегазовый комплекс в мире.

К сказанному Андреем Алексеенко добавлю, что умение работать на перспективу, глубокое знание производственных процессов и экономики, сила корпоративных традиций и уникальный опыт, передающийся из поколения в поколение, отличают работников нефтяной и газовой промышленности: геологов, проектировщиков, строителей, буровиков, транспортников, техников, операторов и машинистов.

На территории Краснодарского края 154 месторождения с промышленными запасами нефти, газа и конденсата. Проводится реконструкция действующих нефтеперерабатывающих заводов, увеличиваются объемы переработки нефти, благодаря применению современных технологий создаются экологичные производства, проводится замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования и трубопроводов, внедряются новые системы управления и противоаварийной защиты.

На Кубани эксплуатируется 4700 километров магистральных газопроводов, 219 газораспределительных станций, 14 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 52500 километров распределительных газопроводов.

В Темрюкском районе, в пределах акватории Азовского моря, началась эксплуатация нового нефтяного месторождения, а общий объем переработки черного золота в крае за последние годы вырос почти в два раза и в 2017 году составил 23,5 миллиона тонн.

Предприятия нефтяной и газовой промышленности не только пополняют бюджет, но и активно участвуют в реализации многих социальных программ, поддерживая отрасли культуры, науки и образования и содействуя научно-техническому прогрессу. Кроме этого поддерживают детские и творческие коллективы, строят спортивные площадки, участвуют в благотворительных акциях и программах.

— Работники нефтяной и газовой промышленности уже 53-й раз отмечают свой профессиональный праздник, и их отличает ответственность и любовь к выбранному делу,— отметил заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анатолий Вороновский. — На территории Кубани создан мощный топливный потенциал, внедрены новые технологии по добыче и транспортировке нефти. Кроме этого внесен большой вклад в развитие новых нефтедобывающих регионов России и зарубежья. Нефтяники и газовики — это профессионалы своего дела, от которых зависит тепло, комфорт и уют в наших домах.

Завершилась торжественная часть награждением лучших работников отрасли, после чего состоялся праздничный концерт.

Михаил МУСАЕВ