Нужен действенный контроль

Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский провел в Краснодаре заседание межведомственной комиссии, посвященное реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В мероприятии приняли участие заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Святослав Удинцев, замруководителя Департамента по архитектуре и градостроительству Александр Лащенков, руководитель «Краснодаркрайгосэкспертизы» Сергей Абулгафаров, главы муниципалитетов по селекторной связи.

— Реализация этого проекта — стимул заняться темой благоустройства системно и сформировать культуру ответственности собственников за прилегающие территории,— отметил заместитель главы региона.

О ходе выполнения приоритетной программы проинформировал Святослав Удинцев. В ней участвует 41 орган местного самоуправления. По итогам прошедшего в марте рейтингового голосования жителей утвержден перечень общественных территорий, которые будут благоустроены в первую очередь. В него попали 45 дворов и 45 общественных территорий в поселениях с численностью населения от тысячи человек, а также два городских парка в Кореновске и Тихорецке.

На сегодняшний день по 22 дворовым территориям проведены торги и определены подрядные организации, к благоустройству шестидесяти планируется приступить до 15 сентября. По оставшимся объектам муниципальные контракты будут заключаться с 15 сентября до 10 октября. Органы местного самоуправления уже подготовили объекты к обновлению.

В рамках заседания Анатолий Вороновский поставил ряд задач для ускорения проводимой работы.

— Очень важно, чтобы на всех этапах реализации проекта была выстроена действенная система контроля как со стороны органов власти на местах, так и со стороны общественности. Именно своевременное устранение замечаний и пошаговое исполнение отчетности дают нам шанс претендовать на выделение средств в большем объеме под программу «Формирование комфортной городской среды,— резюмировал Анатолий Вороновский.

Напомним: в текущем году на реализацию проекта из средств федерального бюджета региону выделено 1,5 млрд рублей.