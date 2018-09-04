Незаконная реклама должна остаться в прошлом

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец провел совещание по вопросам, касающимся размещения рекламных конструкций в городах и районах края.

— И станицы, и города буквально погрязли в разного рода вывесках и рекламных щитах. Мне кажется, скоро мы начнем забывать, как выглядело то или иное здание изначально. А порой реклама, которая должна привлекать внимание к товару или услуге, наоборот, отталкивает или вызывает негативную реакцию,— подчеркнул Василий Швец.

Несанкционированное размещение рекламных конструкций, по словам вице-губернатора, по-прежнему остается острой проблемой. Согласно федеральному закону соответствующие разрешения выдают органы местного самоуправления. Помимо этого предприниматель обязан оплатить госпошлину в размере пяти тысяч рублей. В случае отсутствия разрешения рекламная конструкция должна быть демонтирована.

Кроме того, подчеркнул Василий Швец, сегодня на фасадах объектов торговли и общественного питания размещается так называемый информационный мусор: наклейки, вывески разных форматов без какого-либо стилистического соответствия.

— Такое нецивилизованное информирование людей о товарах и услугах является нарушением правил благоустройства. Штрафные санкции, предусмотренные краевым законом, составляют до пятидесяти тысяч рублей, при повторном нарушении — до ста тысяч рублей, в зависимости от статуса лица, совершившего нарушение,— отметил руководитель Департамента потребительской сферы края Роман Куринный.

Как в свою очередь добавил руководитель Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Юрий Рысин, методические рекомендации о порядке размещения рекламно-информационных материалов были направлены в муниципальные образования еще год назад. Однако на сегодняшний день ими руководствуются лишь Краснодар, Сочи, Геленджик и Армавир — эти города можно привести как положительный пример борьбы с несоответствующей наружной рекламой.

Василий Швец поручил в ближайшее время создать межведомственную рабочую группу по упорядочению размещения рекламно-информационных элементов и конструкций на объектах потребительской сферы.

— До 15 октября фасады объектов потребительской сферы края необходимо очистить от информационного мусора и привести в соответствие с методическими рекомендациями, разработанными Департаментом архитектуры,— резюмировал вице-губернатор.