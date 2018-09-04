Принципиально важный вопрос

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела в Краснодаре видеоселекторное совещание с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам.

Так, заместитель главы Кубани акцентировала, что на особом контроле у руководства региона находится освоение средств, выделенных в 2018 году муниципальным образованиям края на строительство зданий офисов ВОП. В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» в этом году запланировано строительство двадцати шести офисов ВОП в двадцати четырех районах. Еще один объект перешел с прошлого года. На эти цели из краевого бюджета выделено 278 миллионов рублей. Однако некоторые объекты строятся с большим отставанием от графика, а в отдельных муниципалитетах даже не проведены конкурсные торги.

— С учетом сроков строительства зданий офисов ВОП, а это от шести до девяти месяцев, у меня вопрос: как вы планируете до конца года освоить выделенные средства? В этом случае вопрос принципиально важен, потому что речь идет о качестве первичной медицинской помощи,— обратилась к заместителям глав по социальным вопросам Анна Минькова.

С учетом заявок региональным Министерством здравоохранения в муниципальные образования направлено 140,9 миллиона рублей. На 1 августа освоена лишь четвертая часть — 32,2 миллиона рублей, работы ведутся по 21 зданию. Готовность некоторых объектов составляет всего лишь десять процентов. Самый высокий показатель — 96 процентов — только в Краевско-Армянском в Сочи.

Аналогичная ситуация на объектах, которые возводятся в рамках краевой программы «Развитие сельских территорий». В настоящее время из запланированных к строительству пяти зданий офисов ВОП работы ведутся только на трех. По двум — в станице Новогражданской Выселковского района и Павловской — к концу августа запланировано проведение аукционов.

Речь зашла и о тех офисах ВОП, строительство которых завершено, но они до сих пор не прошли лицензирование и не начали работу. Причины разные: нет оборудования или оно не соответствует требуемым стандартам, проблемы с подключением к централизованным коммуникациям, финансовые проблемы.

— Люди должны получать медицинскую помощь своевременно, и ваши затруднения не должны отражаться на ее качестве,— подчеркнула Анна Минькова, поручив профильным ведомствам усилить работу в этом направлении, предоставить план-график проведения работ и обозначить конкретные сроки ввода в эксплуатацию всех новых офисов врачей общей практики.