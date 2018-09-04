Возможность стать лидером

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексей Копайгородский на пресс-конференции, посвященной проведению конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!», отметил, что этот проект реализуется по решению главы региона.

А у нас — региональный!

— Конкурс проводится для того, чтобы мы еще раз рассмотрели кадровый потенциал Кубани и для себя определили точки нашего развития. Он дает его участникам попробовать себя, а краевой администрации подобрать претендентов для включения в кадровый резерв,— отметил Алексей Копайгородский. — Нередко перспективные управленцы перемещаются из одного муниципалитета в другой, опытных переманивают для работы в других субъектах России. Таким образом, вакантные места освобождаются и порой быстро найти подготовленных специалистов в тех или иных областях непросто. Поэтому конкурс позволит найти будущих работников госорганов, которым будет по силам решать поставленные перед ними задачи.

В стране проводится федеральный конкурс «Лидеры России», а мы решили организовать свой, региональный — «Лидеры Кубани — движение вверх!». Провели совещания с коллегами, которые участвовали в федеральном конкурсе, и сделали корректировки с учетом их пожеланий по реализации нашего проекта.

Все 44 главы муниципальных образований Краснодарского края заинтересованы в нем и ждут результатов, чтобы подобрать специалистов для своих административных команд. Главное, чтобы специалисты — победители регионального конкурса соответствовали всем критериям, которые необходимы для работы в госорганах.

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— Свои силы в конкурсе «Лидеры Кубани — движение вверх!» может попробовать любой гражданин, имеющий российское гражданство. Он должен быть не старше пятидесяти лет и иметь высшее образование,— уточнил начальник Управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк. — Также необходимо иметь стаж работы на руководящей должности. Если желающему участвовать в конкурсе нет тридцати лет, этот срок составляет не менее года, старше этого возраста — не менее двух лет. Эти условия и позволяют каждому специалисту, живущему в Краснодарском крае, принять участие в региональном конкурсе, который пройдет в четыре этапа.

С десятого сентября этого года на официальный сайт можно подать заявки для участия в конкурсе. Второй этап стартует с октября. Это два модуля тестирования, которые позволят проверить теоретические знания будущих или уже действующих управленцев. Первый определит знания участников конкурса. Это касается истории, финансовых и экономических показателей Краснодарского края, его инвестиционной привлекательности, культуры и т. д.

Второй модуль тестирования касается управленческих компетенций участников регионального конкурса. Другими словами, мы определим, насколько тот или иной человек может быть успешным руководителем в перспективе. Третий этап — это уже очные соревнования участников конкурса.

Определено четыре площадки: в Тимашевском районе, в Армавире, Новороссийске и Краснодаре. Четыреста человек, которые прошли по рейтингу по итогам тестирования, затем участвуют в управленческих «битвах», а опытные эксперты определяют потенциал каждого из них.

Геннадий Стрюк уточнил, что 25 человек из каждого муниципального образования выходят в финал и на четвертом этапе планируется собрать сто финалистов — лучших будущих управленцев, которых в декабре ждут серьезные испытания. Этот этап пройдет в течение трех дней. Сначала будут закрытые соревнования, в ходе которых эксперты выявят 25 лучших участников конкурса. Во второй день состоится большой кадровый форум, в рамках которого подведут итоги конкурса.

Что касается экспертов и спикеров регионального конкурса, то это руководители госаппарата, министерств, депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края, главы муниципалитетов, представители бизнеса, ученые, которые будут подбирать себе будущих кандидатов из числа финалистов конкурса.

Помимо наставников и экспертов к конкурсной работе привлечены специалисты, которые будут работать непосредственно с участниками проекта.

Образовательная программа также входит в рамки конкурса, задача которого — не только выявить победителей, но и показать, насколько вперед продвинулась система управления, как сегодня работает международный бизнес, лучшие российские компании, в том числе и транснациональные, представители которых примут участие в одном из этапов проекта.

Говоря о наблюдательном совете, Геннадий Стрюк сказал, что сформирован он из числа победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России», которые прошли серьезную школу на федеральном уровне. Они и помогут сделать проведение регионального конкурса « Лидеры Кубани — движение вверх!» максимально прозрачным и эффективным в плане конечного результата.

Что дает конкурс?

— Не только хорошую возможность проявить себя, показать знания и соответствовать требуемым критериям. Лучшие из его участников получат возможность стажировки в крупных государственных и частных компаниях, а десять лучших финалистов в течение года будут консультировать опытные наставники, тем самым нацеливая их на карьерный рост,— сказал начальник Управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк. — Наставники подскажут конкурсантам, как действовать в той или иной ситуации, чтобы избежать ошибок.

Все участники проекта получат мощный инструмент для самообразования и профессионального роста. Конкурс — прекрасная возможность получить желаемую работу и сделать прорыв в будущее. С его помощью мы ищем и будущих руководителей, и будущих менеджеров.

Руководители — это те, кто пойдут в сельские поселения, муниципалитеты и станут создавать нормальные условия жизни для людей и развивать территории. Необходимы и менеджеры, способные участвовать в этом процессе. Компетентные, современные, открытые для диалога.

На пресс-конференции было озвучено, что масштабные задачи, которые поставил президент России, могут реализовать только профессиональные кадры. По словам депутата Законодательного Собрания Краснодарского края Александра Шустенкова, порой весьма сложно найти управленца, который бы хорошо знал политику, экономику, умел конструктивно общаться с людьми. Отметил, что необходимо обладать большим желание и иметь мужество, чтобы стать участником конкурса.

— Поэтому необходимо поддержать конкурсантов, помочь им,— подчеркнул Александр Шустенков. — И очень важный момент, на который необходимо обращать внимание: специалисты, которые прошли обучение в Краснодарском крае, не должны уезжать за его пределы Кубанцы — должны приносить пользу прежде всего своему региону и России в целом.

Другой участник пресс-конференции — председатель Совета молодых депутатов Краснодарского края Александр Поголов отметил, что сегодня молодые кубанцы имеют возможность напрямую общаться с руководством края и депутатами Законодательного Собрания.

— Региональный конкурс «Лидеры Кубани — движение вверх!» — это уникальный проект для выявления тех, кто может стать успешным управленцем,— сказал Александр Поголов. — Можно, конечно, говорить, что четыреста человек конкурсантов — это большое количество для региона. Но в то же время можно утверждать, что мало. Но нам необходимо с чего-то начинать и посмотреть, насколько конкурс будет интересен молодежи, и это еще одна площадка для ее роста.

Поделился своим мнением и основатель сети магазинов «Высшая лига» Алексей Пшеничный:

— Региональный конкурс отбирает людей для государственной службы, и в данном случае очень важно общение между специалистами. Это именно то, что может привести к успеху. Ведь не секрет, что многие предприниматели недовольны эффективностью работы государственных служб. Тем, что они порой не понимают, для кого работают.

Конкурс позволяет найти не только людей, кто приходит во власть, а и тех, кто хочет самовыразиться, предложив новые идеи. Это верный путь найти будущих управленцев, способных профессионально работать, слушать и слышать людей. И если опытные наставники могут передать свой богатый опыт молодежи, то это действительно заметно повлияет на будущие позитивные изменения на Кубани и в России,— акцентировал Алексей Пшеничный.

Максим Дузь — победитель федерального конкурса «Лидеры России», входит в состав наблюдательного совета регионального конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!».

— Очень рад, что проект реализуется в Краснодарском крае. Это прекрасный пример использования лучших технологий по отбору кадрового резерва и открытого, системного подбора людей с учетом перспективы их работы в государственных органах,— заметил Максим Дузь. — Конкурс не за должность, не за конкретную позицию, а за возможность проявить себя и набраться опыта от опытных наставников. Для каждого участника проекта очень важно взаимодействие с другими специалистами, и это общение дает многое. То, что поможет им в дальнейшей созидательной работе в интересах общества.

Михаил МУСАЕВ