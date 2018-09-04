Человек и река

Об уловистых рыбацких местах в местечке Очуево слышал давно. В том числе о хранителе природы этих благословенных мест Петре Исидоровиче Ралке. Но побывать там долго не приходилось. Слишком далеко от Краснодара, на крайнем северо-западе Кубани, куда добираться два-три часа, не меньше. Но рыбаки, как известно, народ азартный, и расстояниями их не остановишь. Вот и едут они сюда со всего Краснодарского края и из соседних регионов тоже.

Пробил и наш час. Однажды редактор сказал: «Едем в Ачуево. Половим рыбку, а заодно познакомимся с Петром Исидоровичем Ралкой. Помнишь, что значит по Библии Петр? Камень. Вот Ралка и оправдывает свое имя. Стоит как камень на пути браконьеров. А погреть руки на рыбе всегда больше чем хотелось бы. Товар, считай дармовой, его много, а охранников мало. Всегда можно обойти, найти лазейку. И пытались. В ненастные грозовые дни и ночи, в зимнюю стужу и метель, в весеннюю распутицу и осеннюю слякоть, но Петр Исидорович всегда был на посту.

Так мы впервые отправились по разбитой дороге в столицу рыбаков-любителей. Нельзя сказать, чтобы эти степные, скудные на природные красоты места порадовали нас. Возделанные поля то и дело перемежались неудобьями и суходолами, поросшими бурьяном, камышом и солянками. Редкими кущами дикой маслины. Лезла в глаза, словно присыпанная свинцовой пылью, полынь да редкие коршуны в небе, высматривающие добычу.

Но пройдет некоторое время — и мы влюбимся в эти скромные пейзажи и подружимся с Петром Исидоровичем. А тогда, в первый раз, он поразил нас своей какой-то богатырской мощью: высокий, широкоплечий, словно немного смущающийся своей богатырской стати и могучего здоровья. Сдержанностью в словах и движениях. Перед нами предстал человек, уверенный в себе и в том деле, которому он служит.

А еще каким-то совершенно детским, полным доброты взглядом своих выцветших из-за постоянного пребывания на воздухе глаз.

Петр Исидорович рассказал нам, что он уроженец другой рыбацкой казачьей станицы — Гривенской, где получил первые уроки любви к природе, рыбалке и пониманию, что ее богатства не беспредельны и их надо беречь. Что казаки всегда и делали. Брали от реки, лиманов ровно столько, сколько нужно было для пропитания и реализации на семейные нужды. Около сорока лет назад он переехал в Ачуево, ставшее, по сути, его второй малой родиной. Прикипел к этому уголку края всем сердцем и служил ему верой и правдой. Узнал его историю и этой историей охотно делился с охочими до рассказов рыбаками, приезжавшими сюда с ночевкой, а то и на несколько дней, чтобы утолить свой голод по рыбалке, по тишине, по неторопливым беседам вечером у костерка или в уютной столовой, где всегда в распоряжении экологических туристов, как сказали бы сегодня, печь, кастрюли, сковородки для жарехи, а то и при желании ухи, конечно же, чайники — как без горячего, огненного чая после долгого пребывания на реке! И нас Петр Исидорович, помню, угостил чаем.

От него я впервые услышал, что в дореволюционные времена ачуевская осетровая икра считалась лучшей в стране и поставлялась отсюда к императорскому двору.

А сколько отсюда везли в Белокаменную белой и прочей рыбы: огромных сомов, судаков, сазанов, тарани, рыбца, щуки, леща — и говорить не приходится — немерено! Не было в мире равных Азову водоемов по рыбному богатству. И черпали эти богатства нимало не заботясь о поддержании рыбьих стад во все годы, пока, почитай, не вычерпали почти всё. Сегодня в крае работает несколько заводов по воспроизводству малька осетровых и других ценных пород рыб . Есть такое предприятие и в Ачуеве.

Но особых успехов пока не видно.

— Петр Исидорович рассказывал, а сам все подливал щедро в наши кружки чай из ведерного чайника.

— А кто сюда ездит к вам? — спросил редактор.

— В основном, конечно, краснодарцы. Бегут от загрязненного автомобилями воздуха. Ведь столица Кубани по количеству автомобилей вторая после Москвы. Радоваться здесь нечему. Автомобили — главные загрязнители воздуха ядовитыми выбросами отработанных газов. А пробки, создаваемые машинами, а значит, и дополнительными выбросами газов! А раскаленный летом асфальт и его испарения, далекие по запаху от духов, а раскаленные каменные стены домов, разнообразные шумы — все эти и другие прелести больших городов с нарушенной экологией гонят жителей Краснодара к нам, на рыбалку, в поисках тишины и покоя. И здесь они находят то, что искали. Вместо шума моторов машин — тихий шорох волн, трущихся о травянистый берег. Вместо каменных серых стен — пронзительную зелень камыша летом и золото осенью. Вместо клаксонов — клики лебедей. Гладь медленно движущейся воды, время от времени нарушаемая всплеском сома или щуки. Как можно сюда не стремиться? Рыбалка, как я понимаю, для многих из них только предлог уехать хоть на один день из города. Я всех привечаю. Условие одно: чтобы не безобразничали на реке. Не ловили рыбу запрещенными способами и снастями. А удочкой — пожалуйста. Надо — подвезем к месту рыбалки на лодке, если желаете. Нет удочек — дадим. Отдыхайте, набирайтесь здоровья.

— Неужели принимаете всех?

— А как же иначе? Каждый имеет право. У нас тут всякий народец случается. Недавно один интересный побывал экземпляр. Три года отбыл в заключении. За что он оказался за решеткой, малоинтересно. Интересно другое. Говорит, выжить мне помогли воспоминания. Каждую ночь снилась рыбалка у вас здесь, в Очуеве. И днем, когда невмоготу, вспоминал во всех подробностях, где и как ловилась рыба, на что ловил. Какая при этом была погода: ясно или облачно, тепло или холодно. Другие молились Богу. Третьи материли на чем свет стоит тех, кто их лишил свободы. А я, говорит, жил воспоминаниями. Дал, говорит, себе слово: первое, что сделать после освобождения,— приехать сюда на рыбалку. И слово сдержал.

— Вы и вправду всех привечаете? — спросил недоверчиво я. — К вам ведь кто только не едет сюда…

Право на счастье

— Да, спокойно ответил Петр Исидорович, словно не замечая иронии в моем вопросе. — Привечаю всех. Всякий имеет право на счастье. А рыбалка — это счастье. Счастье ведь не что-то несбыточное и наконец сбывшееся, а самое простое и обыкновенное мгновение жизни. Помните, мудрец Лев Толстой на вопрос курсисток, что такое счастье, ответил: «Слышать шум деревьев в саду»? Как просто и вместе с тем глубоко и точно. Счастье — не шагание по служебной лестнице вверх, которая, как известно, нередко ведет вниз, а каждое проживание мига бесценного дара природы — жизни. Я это понял здесь, в Ачуеве, живя у реки и рекой.

Случается, приедет важный чиновник, такой, что взгляд не поймаешь: так высоко глядит, людей не замечая. А проведет день на лодке с удочкой или посидит с другими рыбаками в тенечке дерева, пообедает с ними, простыми мужиками, послушает их байки о забавных приключениях на рыбалке — и, гляди, отмякнет сердцем и уезжает уже другим человеком. Выходит, река лечит людей от чванства, зазнайства, себялюбия. Приезжает в другой раз уже другим человеком. Здесь нередко завязываются знакомства, нередко на долгие годы и удивительно крепкие. Потому что у людей есть общий интерес — рыбалка. А это многозначное слово, вмещающее не только общий интерес к рыбалке, но и, оказывается, общий взгляд на мир и жизнь. Вот что делает река с людьми.

Жить в ладу с природой, собой и людьми

— Да вы, я вижу, философ, как толстовский дед Ерошка, любивший весь людской род, списанный с рядового казака станицы Старогладковской, что на Тереке, Епифана Сехина,— сказал я.

— Это моя любимая книга,— говорит Петр Исидорович и смотрит на часы. — Однако пора вам на рыбалку, иначе свободных мест не останется. У нас тут река Протока диктует свои законы. Берега поросли камышом и рогозом. Не везде можно оборудовать площадку для ловли.

— А скосить камыш нельзя? — спрашиваю я.

— Почему же нельзя,— отвечает Петр Исидорович,— сегодня техника позволяет всё. Человек — хозяин природы. Он столько наворотил, доказывая, кто хозяин, что природа теперь срочно нуждается в защите от человека, его необузданного желания всё изменить. Так вот, камыш, конечно, можно скосить. Но ведь он — часть многообразия экологии наших мест. Это дом для многих животных: лис, енотов, шакалов, ондатр, зайцев, камышовых котов, для многочисленных пернатых. Под защитой камыша, рогоза устраивают гнезда, выводят потомство лебеди, гуси, дикие утки-чирки, камышовки. Нет для меня прекрасней момента, чем когда мамаши-лебедихи, гусыни, утицы выводят на воду своих несмышленышей-пуховичков и начинают их учить премудростям жизни, умению выживать. Кого бояться, а кого — нет. Как добывать пищу. А потом, когда придет час, ставят их на крыло, готовят к далеким перелетам. Всё как у людей, а может, и лучше. Если честно, я не понимаю, как можно стрелять в красоту, в живое, лишать жизни. Река для меня — главный учитель. Я учусь у нее всю жизнь. Умению жить в сообществе человека и природы. Вот, например, у воды на берегу растет дерево. Ветви дерева свисают над водой. С листьев дерева падают на воду всякие жучки, комарики, клопики. А для рыбы это питание. Ранним утром можно под деревом на воде заметить круги. Это сомы приплыли на завтрак тем, что поставит им дерево.

Убери дерево — и что-то нарушится во взаимосвязях дерева и реки. Я не говорю о дикой маслине. В природе нет ничего лишнего, зряшного. Всё и вся нуждаются друг в друге. Это не чья-то прихоть. Многообразие природы формировалось многие тысячелетия, и не нам нарушать эти связи и это многообразие флоры и фауны.

Когда жизнь без реки не жизнь

Петр Исидорович тридцать лет служил в рыбоохране, последние годы — ведущим специалистом в Министерстве природных ресурсов и экологии. Опять же здесь, в Ачуеве. Его трудами здесь заметно прибавилось зверей и пернатых, особенно фазанов. Надо отметить, что дельта реки Протоки — любимое место отдыха перелетных птиц. Здесь останавливаются на кормежку, передохнуть, набраться новых сил перед дальней дорогой тысячи разнообразных пернатых. И тогда здесь день и ночь стоит немолчный шум и крики, которые стихают далеко за полночь. Утром одни отдохнувшие стаи улетают, а им на смену прилетают другие. И так будет длиться до поздней осени, до морозов, а то и до снега. И защищать перелетных птиц осенью и весной Петр Исидорович считал для себя одной из важнейших задач. Выписывая охотникам путевки с разрешением отстрелять определенное количество пернатых во время охотничьего сезона на птиц, строго следил за нормой отстрелов. Участвовал в рейдах.

В июле этого года Петр Исидорович ушел, как говорят в этом случае, на заслуженный отдых. Ветеран труда, почетный работник рыбного хозяйства РФ, заслуженный работник рыбного хозяйства РФ, удостоенный правительственной награды в честь трехсотлетия Российского флота, может отдохнуть.

— От чего отдохнуть? От моей реки, без которой я не мыслю жизни? Спасибо,— говорит Петр Исидорович,— и, улыбнувшись, добавляет: — Я последовал предложению нашего президента, предложившего ветеранам труда продолжать трудиться, в том числе создавать свои фирмы, фирмочки, различные предприятия. Я стал чем-то вроде индивидуального предпринимателя. У нас здесь, сами знаете, круглый год рыбалка. Так вот я прикупил несколько лодок с мотором, вожу на рыбалку желающих. Это подспорье к пенсии. И повод для этого есть хороший: надо помогать моим двум ненаглядным внучкам и двум внукам. Один из них, Алексей, учится в Москве, в академии ГО и ЧС.

Петр Исидорович ведет и общественную работу: он третий созыв подряд работает помощником депутата Государственной Думы Ивана Демченко. К тому же он депутат последних трех созывов поселкового депутатского корпуса. Благодаря ему депутат Демченко выделил средства на ремонт школы. Закуплены постельные принадлежности и посуда для детского сада. Была открыта комната — музей ветеранов войны и труда поселка. В ней предварительно провели основательный ремонт. Заменили окна, что нужно, покрасили, что нужно, побелили. Есть где собраться ветеранам, обсудить дела в поселке, вспомнить былое. Поделиться мыслями о будущем.

Нет, такие люди, как Петр Исидорович, не уходят на покой, они не знают, что это такое. Он активный общественный помощник рыбной охраны и тех, кто охраняет природу. И другой жизни для себя не мыслит.

Виктор БОГДАНОВ

На фото: Петр Ралка (слева)