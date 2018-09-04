«Опустела без тебя Земля…»

В минувшие выходные столица Кубани простилась с народным артистом СССР, почетным гражданином Краснодара Иосифом Кобзоном (1937—2018).

Имя Иосифа Кобзона тесно связано с Кубанью: он многократно выступал здесь, был исполнителем песен о Малой Земле, возглавлял жюри местных конкурсов молодых эстрадных исполнителей, в его репертуаре были песни кубанских авторов — того же народного артиста СССР Григория Пономаренко, вместе с народным артистом России Леонардом Гатовым (1937—2007) и тогдашним мэром Краснодара Валерием Самойленко стоял у истоков создания Творческого объединения «Премьера», был почетным гражданином Краснодара и Анапы.

«Иосиф Давыдович всей своей жизнью показал путь чести и мужества, веры и крепости духа, путь преданности и высокой дружбы... С давних пор он был и останется после своего ухода добрым покровителем „Премьеры”. Во многом благодаря его поддержке мы стали именно той «Премьерой», которую любят и ценят тысячи зрителей по всему миру. Скорбим вместе со всей страной, стоим рядом с родными в надежде, что наша любовь и преданность станут опорой для вас в этот тяжелый горестный час»,— говорит от имени коллектива КТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова его генеральный директор и художественный руководитель, заслуженная артистка России Татьяна Гатова.

В течение трех дней, с 31 августа по 2 сентября, кубанцы в память об артисте-эпохе несли цветы и свечи к Музыкальному театру Творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова. Вместе с ними память Иосифа Кобзона почтили министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина, глава КТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова Татьяна Гатова, художественный руководитель и генеральный директор Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко Вероника Журавлева-Пономаренко и др. В октябре на сцене Музыкального театра пройдет большой концерт памяти Иосифа Кобзона.

Народный артист СССР, лауреат Госпремии и премии Правительства РФ, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни: около десяти лет он боролся с онкологическим заболеванием. После прощания с артистом в концертном зале имени П. И. Чайковского, куда пришло более шести тысяч человек, включая президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, Иосифа Кобзона похоронили на Востряковском кладбище Москвы, рядом с его матерью.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото Романа САДОВСКОГО