Специалист «Краснодар Водоканал» занял 1-е место на конкурсе профмастерства в Омске

Электрогазосварщик ООО «Краснодар Водоканал» Александр Гоев принес своему предприятию золотую медаль IX межрегионального конкурса профессионального мастерства «Мастер-2018», который прошел в конце августа в Омске. В мероприятии приняли участие специалисты региональных предприятий «Росводоканала» из Оренбурга, Омска, Тюмени, Воронежа и Барнаула. Свои команды направили водоканалы Санкт-Петербурга и Петропавловска (Казахстан).

Главная цель конкурса - объединить знания, опыт и лучшие практики ведущих специалистов сферы ЖКХ, стимулировать дальнейшее поступательное развитие этой важной отрасли. Серьезная подготовка участников и зрелищность конкурса сделали его профессиональным праздником работников предприятий ГК «Росводоканал».

Напряженная борьба за медали традиционно проходила в номинациях: «Лучшая бригада АВР на канализационных сетях», «Лучшая бригада АВР на водопроводных сетях», «Лучший электрогазосварщик», «Лучший молодой слесарь АВР на канализационных сетях» и «Лучший молодой слесарь АВР на водопроводных сетях».

«Знал, что буду среди лучших, но рассчитывал на второе или третье место. - говорит Александр Гоев. - В конкурсе профмастерства принимаю участие в первый раз, хотя сварщиком работаю с 2004 года. Очень рад победе и тому, что не подвел товарищей, помог команде, которая меня очень поддерживала. Еще горжусь тем, что привез приз «Лучший сварщик» домой в Краснодар!»