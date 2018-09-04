Авто-туристский кластер – в федеральную программу

Горячий Ключ при поддержке администрации Краснодарского края планирует стать участником федеральной программы развития внутреннего и въездного туризма.

Проект авто-туристского кластера обсудили на рабочей встрече министр курортов и туризма Кубани, руководитель краевого департамента инвестиций и глава Горячего Ключа. Сначала участники совещания посмотрели территорию, где кластер планируется разместить, после чего в деталях изучили проекты. По задумке архитекторов, кластер объединит целый ряд рекреационных объектов: курортные и лечебно-оздоровительные учреждения, рестораны, гостиницы, спортивный комплекс, бассейн и т.д. Общая площадь застройки – 147 га. Под каждый проект администрация Горячего Ключа ищет инвестора.

«Идея в том, чтобы развивать территорию между рекой Псекупс и федеральной трассой. Речь идет о землях, расположенных между ул. Революции и заправкой Газпром в сторону побережья. Это в рамках авто-туристского кластера. В перспективе мы планируем обустроить территорию вдоль реки до самой скалы Петушок. Здесь инвестор ведет подготовку к строительству канатной дороги на хребет Котх, где будет начинаться парк площадью 100 га», - пояснил глава курорта.

«Безусловно, это выигрышная концепция. Вы сможете задействовать в курортной отрасли Горячего Ключа масштабную зону, которая на сегодняшний день пустует. Кроме того, это даст возможность разгрузить существующий курортный парк, переместив часть торговых точек на федеральную трассу», - отметил министр курортов и туризма Краснодарского края Христофор Константиниди.

«Хорошо, что у вас уже есть реальные инвесторы, готовые вкладывать деньги в развитие Горячего Ключа. От них нам понадобится подтверждение – вам нужно будет заключить соглашения о намерениях по реализации инвестпроектов. Проект концептуально будем дорабатывать и готовить для участия в федеральной программе», - подытожил встречу руководитель краевого департамента инвестиций Юрий Волков.