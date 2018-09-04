В некоторых районах Кубани 4 сентября пройдут дожди

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 6−11 м/с, местами 12−14 м/с, в Новороссийске до 17 м/с. Температура воздуха ночью 17−22 °C, днем 25−30 °C, по югу до 32 °C.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 18−20 °C, днем 30−32 °C.

Сочи +30…+32 °C без осадков.

Туапсе +30…+32 °C без осадков.

Геленджик +28…+30 °C кратковременный дождь, гроза.

Новороссийск +27…+29 °C кратковременный дождь, гроза.

Анапа +28…+30 °C кратковременный дождь, гроза.

Крымск +30…+32°C кратковременный дождь, гроза.

Славянск-на-Кубани +29…+31 °C кратковременный дождь, гроза.

Приморско-Ахтарск +29…+31 °C без осадков.

Ейск +27…+29 °C без осадков.

Тихорецк +29…+31 °C без осадков.

Кропоткин +30…+32 °C без осадков.

Армавир +29…+31 °C кратковременный дождь, гроза.

Лабинск +29…+31 °C кратковременный дождь, гроза.

Белореченск +29…+31 °C кратковременный дождь, гроза.

Горячий Ключ +30…+32 °C кратковременный дождь, гроза.

Краснодар +30…+32 °C без осадков.