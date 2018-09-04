В некоторых районах Кубани 4 сентября пройдут дожди

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 6−11 м/с, местами 12−14 м/с, в Новороссийске до 17 м/с. Температура воздуха ночью 17−22 °C, днем 25−30 °C, по югу до 32 °C.
В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 18−20 °C, днем 30−32 °C.
Сочи +30…+32 °C без осадков.
Туапсе +30…+32 °C без осадков.
Геленджик +28…+30 °C кратковременный дождь, гроза.
Новороссийск +27…+29 °C кратковременный дождь, гроза.
Анапа +28…+30 °C кратковременный дождь, гроза.
Крымск +30…+32°C кратковременный дождь, гроза.
Славянск-на-Кубани +29…+31 °C кратковременный дождь, гроза.
Приморско-Ахтарск +29…+31 °C без осадков.
Ейск +27…+29 °C без осадков.
Тихорецк +29…+31 °C без осадков.
Кропоткин +30…+32 °C без осадков.
Армавир +29…+31 °C кратковременный дождь, гроза.
Лабинск +29…+31 °C кратковременный дождь, гроза.
Белореченск +29…+31 °C кратковременный дождь, гроза.
Горячий Ключ +30…+32 °C кратковременный дождь, гроза.
Краснодар +30…+32 °C без осадков.