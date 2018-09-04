ГУП КК «Кубаньводкомплекс» заняло призовое место в региональном этапе конкурса «МедиаТЭК-2018»

В Краснодарском крае подведены итоги регионального этапа Четвертого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций «Медиа ТЭК-2018».

Среди призеров конкурса оказалась и пресс-служба ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс», которая заняла II место в номинации «Лучшее корпоративное СМИ» за проект «Корпоративное издание «Вестник Кубаньводкомплекса». Газета выходит ежемесячно с августа 2017 года. Выпуск газеты осуществляет управление кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля. Основное назначение издания – это развитие коммуникационных связей между коллективами ремонтно-эксплуатационных управлений предприятия, географически распложенных в разных районах Кубани: «Троицкий групповой водопровод» в Крымском районе, «Ейский групповой водопровод» в северной зоне края и «Таманский групповой водопровод» на Таманском полуострове. На страницах газеты освещается деятельность ГУП КК «КУбаньводкомплекс», публикуются интервью, материалы о передовиках и ветеранах производства. Особое внимание уделяется популяризации профессий ТЭК и ЖКХ среди широкой общественности.

«Материалы корпоративной газеты находят позитивный отклик у сотрудников, обсуждаются в трудовом коллективе. Более того сами работники предприятия активно принимают участие в подготовке выпусков газеты: делятся информацией, фотографиями с места работ, предлагают идеи и даже проекты. Одним словом за год газета стала по-настоящему полезным и интересным изданием», - отметил Виталий Пергун, начальник управления кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Конкурс проходил при поддержке министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и ГКУ КК "Агентство ТЭК". Основной целью конкурса является стимулирование интереса представителей средств массовой информации к деятельности компаний ТЭК и профессии работника ТЭК, а также выявление среди пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса лучших практик по информированию общественности и преобразованиях и инновационном развитии ТЭК.

В 2018 году на региональный этап конкурса поступило более 20 заявок от пресс-служб компаний ТЭК и региональных СМИ. Из них одержали победу и заняли призовые места 12 участников и 17 проектов, направленных на формирование информационной политики в ТЭК Краснодарского края.

Церемония награждения победителей состоится 15 сентября на Театральной площади кубанской столицы в рамках проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.