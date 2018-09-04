В горах Сочи состоится «Гонка героев»

Самая масштабная гонка с препятствиями в России впервые пройдет в условиях среднегорья, на курорте «Роза Хутор». Комплекс обладает неповторимым рельефом и благодаря своему географическому положению идеально подходит для таких мероприятий. Перепады высот, дефицит кислорода в условиях cреднегорья, изменчивая погода в купе с разнообразными препятствиями на трассе сделают эту гонку по-настоящему эпичной. Участники мероприятия преодолевают полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Это могут быть водные преграды, высокие стены, наклонные заборы, подземные тоннели, канаты, рвы с водой, дымовые завесы и так далее. При этом участие в забеге доступно для желающих любого уровня подготовки, в сложный момент участника всегда поддержат профессионалы.

— Гонки с препятствиями — относительно новое и динамично развивающееся направление. Не только природный ландшафт нашего курорта отлично подходит для подобных спортивно-развлекательных событий. Это еще и очень удобный формат для участников гонки: есть превосходная фитнес-инфраструктура для подготовки, специальные условия проживания. Проект уже объединил сотни тысяч поклонников по всей стране и за ее пределами, поэтому надеюсь, что теперь в их орбите появится еще одно место силы — «Роза Хутор», — рассказал фитнес-директор «Роза Хутор» Александр Тургенев.

Трасса и порядок прохождения уникален для каждой локации. На «Роза Хутор» предполагаются два варианта: «Чемпионат 12+ км» с судейством и индивидуальным хронометражем, в котором можно посоревноваться в мужском, женском, парном и командном забегах, и «Масс-старт 6+км», где участвуют индивидуально или в команде. «Гонка героев» на «Роза Хутор» — это не только экстрим-трассы, но и комфортные фан-зоны для болельщиков, фуд-корты, детские развлекательные программы. Ожидается, что участие в соревнованиях примут около тысячи героев. Гонка состоится 6 октября. Информация по участию https://heroleague.ru/events/ggrh0610/.

Ирина СИЗОВА