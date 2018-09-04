В Краснодаре к пожизненному сроку лишения свободы осужден мужчина, убивший женщину и трех ее малолетних внуков с особой жестокостью.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему Денису Данилову, который признан виновным в убийстве 65-летней соседки и трех ее малолетних детей, совершенных с особой жестокостью (п.п. «а,в,д» ч.2 ст.105 УК РФ) и незаконном проникновении в их дом (ч.2 ст.139 УК РФ). Кроме того, его мать, Елена Данилова, признана виновной в подстрекательстве и пособничестве к совершению данного преступления (ч.4,5 ст.33 «а,в,д» ч.2 ст.105 УК РФ), нарушении неприкосновенности частной жизни (ч.1 ст.137 УК РФ) и даче взятки (ч.3 ст.291 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Даниловы проживали в городе Краснодаре по соседству с погибшей женщиной. При этом с самого начала проживания у женщины сложилось враждебное отношение к соседям. У них систематически возникали конфликты ввиду многочисленных судебных разбирательств, в том числе размещения их дома, и личных неприязненных отношений. Данилова на протяжении нескольких лет незаконно собирала сведения о личной и семейной жизни соседей, производя скрытую видеосъемку их повседневной жизни. Женщина всячески настраивала сына против них, сообщала ему о надуманных ею противоправных действиях, привлекала его следить из дома за соседями, формируя неприязненное отношение к потерпевшим.

28 июля 2016 года Данилов, вооружившись кинжалом и топором, через заднюю незапертую входную дверь незаконно проник на территорию домовладения соседей. Войдя в дом, мужчина принесенными с собой орудиями преступления поочередно нанес множественные удары по телу находившимся в доме пенсионерке, а затем и трем ее внукам, от которых они скончались на месте. В это время его мать, оказывая пособничество, проявляя исключительное бессердечие и безжалостность, включила радио на установленном у них во дворе музыкальном центре с колонками, а затем помогала скрывать следы преступления. Зная от матери о расположении в доме потерпевших записывающих устройств, фигурант нашел их, завладел ресивером, который вместе с вещами отдал родственнице для уничтожения, после чего скрылся.

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Вечером 30 июля злоумышленник был задержан в одном из домовладений поселка Мирного Северского района.

Кроме того, при установлении причастности женщины к совершенному преступлению после объявления следователем намерения ее задержать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством последняя с целью избежания применения в отношении нее данной меры сообщила о готовности передать ему в качестве взятки 50 тысяч рублей. Следователь предупредил ее об уголовной ответственности за эти действия, однако фигурантка передала деньги, после чего ее действия были пресечены сотрудниками полиции.

Приговором Краснодарского краевого суда Денису Данилову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а его матери в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 1 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.