Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Тимашевском районе

В пятницу, 7 сентября 2018 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в Тимашевском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Тимашевского межрайонного следственного отдела (г.Тимашевск, ул.Ленина, 165 «А»).

Записаться на прием можно непосредственно в Тимашевском межрайонном следственном отделе и по телефону 8 (861-30) 4-63-61.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.