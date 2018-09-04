После мониторинга ОНФ Минздрав Краснодарского края возьмет «неблагоприятные» ФАПы на контроль

Активисты регионального отделения ОНФ совместно с Министерством здравоохранения Краснодарского края подвели итоги мониторинга доступности и качества оказания медицинской помощи в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек в Краснодарском крае. Все выявленные ФАПы в неудовлетворительном состоянии станут первоочередными на включение в федеральные и краевые программы Министерства здравоохранения.

Данный мониторинг организован общественниками в рамках поручения Лидера ОНФ, Президента РФ Владимира Путина, которое было обозначено в послании Федеральному собранию в 2018 году.

Весь мониторинг охватил 92 сельских поселения, в 24 муниципальных образованиях Краснодарского края. Первый блок рейдов был организован в июне 2018 года - было осмотрено 45 сельских поселений в 12 районах края. По итогу, специалисты регионального Минздрава провели выезды во все учреждения, и была проведена работа над ошибками. Во втором блоке рейдов – в августе 2018 года - осмотрено 47 поседений в 12 муниципальных образований. По итогам мониторинга было выявлено, что все ФАПы функционируют, однако их состояние удовлетворительное в 41 поселении, а неудовлетворительное – в 6 поселениях (Лабинский район - поселок Ново-Лабинский, хутор Первая Синюха, Мостовской район - Махошевское сельское поселение, Отрадненский район - Бесстрашненское сельское поселение, станица Подгорная - Синюха, Тихорецкий район - станица Юго-Северная), что составляет лишь 10% от всех проверенных учреждений. Более того, опрос граждан поселений показал, что людям необходимы ФАПы, в них есть спрос, и не было зафиксировано ни одной жалобы именно на оказание медицинских услуг.

В региональном отделении ОНФ Краснодарского края состоялось заседание экспертной группы по итогам мониторинга, с участием министерства Здравоохранения региона, в ходе которого были озвучены все выявленные недочеты, перечень «неблагоприятных» ФАПов передан в профильное министерство.

«Все выявленные нарушения будут устранены до конца текущего года. Кроме того, сельские поселения, где фельдшерско-акушерские пункты уже полностью разрушены, не укомплектованы или их просто нет министерство здравоохранения возьмет на особый контроль и будет считать одними из первоочередных на включение в программы по приобретению модульных блоков ФАПов, укрепления материально-технической базы или дополнительного строительства кабинетов врачей общей практики», - резюмировала итог мониторинга эксперт ОНФ, депутат Госдумы Светлана Бессараб.