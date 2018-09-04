Крупный налоговый долг взыскан после ареста «Лексуса»

Визит жительницы Гулькевичского района Краснодарского края к судебному приставу завершился погашением налоговой задолженности.

Правда изначально цель визита женщины к представителю Закона была совершенно иной. Гражданка планировала получить информацию о долгах сына. Но в процессе общения выяснилось, что женщина сама является неплательщицей. Предмет взыскания – налоги и сборы, общая сумма долга – 96 126 рублей и исполнительский сбор в размере 12 000 рублей.

Судебный пристав не стала терять времени и составила акт описи и ареста принадлежащего женщине автомобиля «Lexus» 2008 года выпуска, припаркованного возле здания отдела. Женщина отреагировала оперативно. Она решила не доводить дело до изъятия и передачи на принудительную реализацию транспортного средства.

Налоговая задолженность погашена в полном объеме, включая исполнительский сбор.