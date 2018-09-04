Приставы Кубани поздравили сирот с новым учебным годом

В День знаний, 1 сентября 2018 года, в Государственном казенном общеобразовательном учреждении Краснодарского края «Березанская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с которым на правах оказания шефской помощи сотрудничает Управление ФССП России по Краснодарскому краю, прозвенел первый звонок нового учебного года.

По этому случаю представители Закона порадовали подопечных живыми деревьями и цветами, которые будут высажены на территории учебного заведения. Ребятам очень нравится ухаживать за растениями, нравится наблюдать, как двор и аллеи становятся тенистыми и уютными. Несколько лет назад приставы подарили им голубую ель, которую воспитанники растят и украшают к новому году. Теперь зеленых друзей у ребятишек прибавилось.

Взаимодействие Управления ФССП России по Краснодарскому краю с Государственным казенным образовательным учреждением «Березанский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» продолжается уже седьмой год. Приставы – неизменные гости на торжественных линейках, посвященных началу и окончанию учебного года, да и не только: своим маленьким подшефным представители закона стараются устаивать небольшие праздники при любой возможности. Помимо дружбы, судебные приставы не забывают и о своей работы: в ряде структурных подразделений ведомства на исполнении находится несколько десятков исполнительных документов по взысканию в пользу детдома алиментов с родителей воспитанников. Приставами края ведется активная работа в данном направлении.

Средства на приобретение подарков Управление ФССП России по Краснодарскому краю собирает благодаря регулярному участию в донорской акции «Спасая жизни», направленной на пополнение банка крови и ее компонентов, что является важным и социально значимым делом.