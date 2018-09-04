Cистема компенсационных выплат за капремонт требует усовершенствования

Наталья Костенко: «Cистема компенсационных выплат за капремонт для пожилых граждан в Краснодарском крае требует усовершенствования».

В ходе личных приемов граждан, проведенных депутатом Госдумы Натальей Костенко в шести районах края, кубанцы снова поднимали вопросы по работе системы капитального ремонта многоквартирных домов. В частности пожилые люди затронули проблемы назначения компенсационных выплат за капремонт для 70 и 80-летних пенсионеров, с которыми они столкнулись на практике.

Жилищным кодексом определено, что «законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт» для неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста семидесяти лет, - в размере 50%, восьмидесяти лет, - в размере 100%. В развитие федеральной нормы законом Краснодарского края от 28 декабря 2015 г. N 3316-КЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Краснодарского края, по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме" введена социальная норма площади жилья для выплаты компенсаций по оплате взносов за капремонт для пожилых граждан: «20 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека и 33 квадратных метра - для одиноко проживающих граждан (но не более общей площади занимаемого жилого помещения), а проживающим в однокомнатных квартирах - в размере общей площади жилья».

Однако, как показали приемы граждан, к сожалению, многие 70 и 80-летние пенсионеры на Кубани этими льготами не пользуются. Прежде всего потому что не знают о них. А те, кто знает, воспользоваться ими не спешат из-за длительной бюрократической процедуры. Чтобы добиться полагающейся субсидии, 70 и 80-летние люди должны каждые полгода собирать и предоставлять в органы соцзащиты шесть справок (копию паспорта с пропиской, свидетельство о праве собственности, трудовые книжки на себя и членов семьи, справку о составе семьи, об отсутствии задолженности по оплате за капремонт и сведения о наличии сберегательного счета). Именно такой перечень, был утвержден в Порядке 16 мая 2016 г. исполняющим обязанности министра труда и социального развития Сергеем Белопольским. При этом ряд из этих справок, например, справка о составе семьи, стоят денег. По сообщению пенсионеров они должны заплатить от 40 до 120 рублей (если получать ее в ТСЖ или Управляющей компании). МФЦ выдают ее бесплатно, но до него пенсионерам нужно еще добраться и там предъявить пакет документов (паспорт, заявление и копию свидетельства о собственности на жилье).

Плюс к этому - банки при оплате квитанций по капремонту возьмут свою комиссию (с полной суммы), а это от 10 до 20 рублей.

«Подобный подход при реализации федеральной нормы закона полностью девальвирует ее смысл, - считает депутат. - Чтобы одинокому 80-летнему пенсионеру получить максимальный размер компенсации за капремонт — 165 рублей, он должен понести дополнительные расходы в размере от 50 до 140 рублей. И это без учета транспортных расходов и расходов на регулярное копирование сдаваемых документов. А в результате, как говорится, шкурка выделки не стоит. Вопросов много к установленному порядку. Например, где 80-летнему пенсионеру взять копию трудовой книжки и зачем соцзащите этот документ, равно как и копии документов остальных членов семьи? Как трудовая книжка может повлиять на оценку социального положения 80-летнего пенсионера? При этом в соцзащите г. Краснодара нам четко дали понять, что отсутствие этого никому не нужного документа может повлечь отказ в предоставлении компенсации. Требование предоставить копию свидетельства о праве собственности — тоже излишнее требование, так как справку о составе семьи выдают только собственнику квартиры, а в самой справке указываются все собственники квартиры. Вызывает вопрос и целесообразность предоставления всего перечня документов каждые полгода. Очевидно, существующий порядок требует серьезного совершенствования».

По мнению Натальи Костенко региональный Фонд капитального ремонта также должен активнее отрабатывать с банками. Фонд может заключить с банками договоры, по которым граждане будут освобождены от банковских комиссий при оплате квитанций. Однако далеко не все банки на это идут. На сегодняшний день согласились лишь Филиал «Южный» Банка ВТБ (ОАО «Банк Москвы»), «Московский индустриальный банк» и «БИНБАНК». Но, к сожалению, их отделения представлены не во всех муниципальных образованиях края.

Более тесное взаимодействие органов соцзащиты с Фондом капитального ремонта в отношении таких граждан могло бы сократить перечень справок, которые должны собирать 80-летние пенсионеры.

«Мы направим письмо губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой дать поручение новому министру труда и социального развития края Константину Федоренко пересмотреть порядок предоставления данной льготы. Заставлять пожилых людей в 80 летнем возрасте обивать пороги учреждений, бесконечно собирая справки, и тратя на это свое драгоценное время жизни и мизерные доходы - это бесчеловечно. В результате многие пенсионеры оплачивают квитанции полностью из своих мизерных доходов, либо не оплачивают совсем и находятся под угрозой судебных взысканий. Как депутат Государственной Думы, я проведу мониторинг правоприменения данной нормы федерального законодательства и в других регионах страны. Если выявится, что она не работает повсеместно, изменения будут внесены в федеральное законодательство. В идеале органы соцзащиты по своим базам должны составлять списки пенсионеров, достигших 70-80 лет и отсылать их в Фонд. Который в свою очередь будет выставлять им квитанции уже с учетом льгот (при перечислении ему необходимой суммы). Или придумать какие-то другие более щадящие механизмы», - резюмировала Костенко.