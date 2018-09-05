Цветные горы Сочи

Лучшие современные художники России соберутся в горах Сочи. С 21 по 23 сентября на курорте «Роза Хутор» на высоте 1100 метров над уровнем моря состоится грандиозный арт-фестиваль «Цветные горы». В команде мероприятия более двадцати популярных российских художников: акварелисты, пастелисты, скетчеры, мастера масляной и акриловой живописи, графики, каллиграфы, искусствоведы, а также представители производителей художественных материалов и брендов.

- На двух площадках фестиваля digital-резиденции Flacon 1170 в течение трех дней пройдут интересные лекции, выступления и дискуссии на самые разные темы. Художники поделятся своими секретами и лайфхаками, обсудят актуальные вопросы монетизации творчества, мотивации и выбора своего пути. Планируются также лекции по истории искусства пленэра от полотен Ренессанса до шедевров импрессионизма. Каждый день фестиваля будет максимально посвящен не только творчеству, но и практическим профессиональным навыкам. Пройдут демонстрационные обучающие мастер-классы, тестирование художественных материалов, будет работать арт-маркет, - сообщают организаторы.

Детская программа «Цветных гор» предусматривает художественные занятия для ребят с 7 до 12 лет. Под руководством влюбленных в свое дело преподавателей они получат новый опыт и знания в разных сферах: от декоративно-прикладного искусства до мультипликации.

В рамках фестиваля состоится подведение итогов конкурса «Мой пленэр», стартовавшего 1 мая. В нем приняли участие более пятисот любителей и профессиональных художников, которые выходили на улицы с пастелью, маркерами, акварелью, масляными красками и писали на свежем воздухе. Вниманию участников фестиваля и гостям курорта «Роза Хутор» будет представлено 50 работ финалистов конкурса. Выставка продлится до конца октября.

Арт-фестиваль «Цветные горы» - это и уникальная возможность принять участие в самом большом горном пленэре, когда можно будет написать работу прямо на площадке фестиваля. Участникам предоставят напольный мольберт, холст, набор из 2 кистей, палитру и акриловые краски. Регистрация на фестиваль и другие подробности: http://newartfest.ru/

Ирина СИЗОВА