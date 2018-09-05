Малолетний мальчик, пропавший в Краснодаре, обнаружен живым

Напомним, в правоохранительные органы Краснодара 4 сентября 2018 года обратилась мать 9-летнего Вадима Бондаренко с заявлением о его безвестном исчезновении. По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю было организовано проведение доследственной проверки.

Исходя из полученной информации, вечером 3 сентября ребенок ушел из дома, расположенного по улице 2 проезд Сормовский. Между тем, утром следующего дня он вернулся, взял из копилки деньги и вновь покинул место жительства. После этого он на связь не выходил и его местонахождение было не установлено.

Сегодня рано утром мальчика обнаружили живым сотрудники полиции возле парка по улице Восточно-Кругликовской.

В настоящее время школьника доставляют к следователю СКР по краю для опроса.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.