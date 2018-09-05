«Новая Волна» у черного моря

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» стартовал в Сочи. Таланты собираются на российском курорте четвертый год подряд. В этот раз в конкурсе принимают участие 15 молодых артистов из 10 стран мира - Азербайджана, Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Канады, Мальты, Нидерландов, России и Украины.

- Конкурс открыл дорогу многим талантливым певцам и стал значимым событием для поклонников эстрадного искусства. Подобные масштабные мероприятия укрепляют международные гуманитарные связи между людьми, - отметил Президент России Владимир Путин в приветственном письме участникам конкурса.

За 17 лет существования, конкурс дал старт карьере многих талантливых артистов. Как отметил член жюри, король российской эстрады – Филипп Киркоров, в отличие от многих других фестивалей и смотров, «Новая Волна» не забывает своих победителей.

- В этом году в концертной программе будут участвовать победители прошлого года – молдавская группа «Доредос». Они представят мою песню, которая покорила «Евровидение», - пояснил Филипп Киркоров.

Один из лауреатов «Новой волны» прошлых лет – Сергей Лазарев – сегодня член жюри. Он, как и многие известные артисты порадует своими выступлениями гостей конкурса наряду с молодыми талантами.

- В прошлом году я представил свою песню "Так красиво" на конкурсе "Новая волна", и она стала большим хитом, одной из самых ротируемых на радиостанциях в 2017 году. В этот раз будет новая песня, я надеюсь, что ее постигнет та же судьба, и она тоже станет большим хитом. Песня называется "Шепотом", я ее впервые исполню в "День премьер", - отметил Сергей Лазарев.

В день премьер состоится и официальное телевизионное представление нашумевшей песни «Ибица» Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Кроме того зрителей ждут десятки новых песен.

- В этом году помимо конкурсной программы пройдут концерты «А-студио», юбилейный вечер Владимира Преснякова, шоу Ирины Аллегровой, естественно концерты открытия и закрытия, - поделился композитор Игорь Крутой.

Насладиться «Новой волной» на берегу Черного моря в этом году смогут гораздо больше желающих. Их ждут сразу четыре бесплатных концерта. Уже сегодня, 5 августа, на курорте «Имеретинский» пройдет творческий вечер Леонида Агутина. 6 августа в 22.00 на бесплатной Дискотеке «МУЗ-ТВ» зажгут самые яркие звезды, любимые артисты и группы: Сергей Лазарев, Дима Билан, Алексей Воробьев, A`Studio, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Алсу и другие. 7 сентября в 19:00 зрители получат возможность окунуться в атмосферу детского творчество. В это же время на площади у Южного мола Сочинского морского порта стартует открытый концерт конкурсантов «Новой волны»

Ирина СИЗОВА