Почтовая марка выпущена к юбилею Гознака

4 сентября в продажу в отделениях Почты России поступила марка, посвященная двухсотлетнему юбилею АО «Гознак». Все почтовые марки страны печатаются на этом предприятии.

На почтовом блоке изображены гравюра «Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг в начале ХХ века» и логотип к 200-летию предприятия. Номинал марки – 200 рублей, тираж – 45 тысяч экземпляров.

Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделениях Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве и 190000 ул. Почтамтской, 9А в Санкт-Петербурге. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Предприятие «Гознак» ведет свою историю с 1818 года, когда императором Александром I был утвержден устав Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, где впервые были централизованы процессы производства бумажных денег и другой защищенной продукции. Сегодня «Гознак» выпускает банкноты Банка России, бланки документов, удостоверяющих личность, медали и ордена, акцизные марки, почтовые марки и прочую защищенную продукцию государственного значения.