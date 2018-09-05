Горячий Ключ планирует вернуть былую славу

Всероссийской творческой дачи. В рамках разработки новой концепции развития глава города провел переговоры о культурном взаимодействии с Татьяной Гатовой.

Создать в Горячем Ключе особое культурное пространство для творчества и отдыха – такую идею озвучил глава курорта на встрече с руководителем Творческого объединения «Премьера». Речь шла о возвращении городу статуса творческой дачи, которой Горячий Ключ некогда являлся для людей искусства со всей России.

«Городом здоровья называют наш курорт, а здоровье физическое невозможно без духовного, и именно на этом мы хотим акцентировать внимание наших гостей. Горячий Ключ всегда привлекал художников и писателей из разных уголков страны своей живописной природой, уникальными достопримечательностями. Люди искусства приезжают к нам и сегодня, и наша цель объединить их в единое культурно-интеллектуальное пространство, наполненное творчеством и общением в рамках всевозможных арт-проектов», - отметил Иван Федоровский.

Глава выразил надежду на то, что Творческое объединение «Премьера» поддержит эту идею и станет постоянным участником культурного проекта. Татьяне Гатовой глава показал курортную зону и парк культуры и отдыха. Руководитель «Премьеры» сразу отметила ряд площадок, где можно проводить выездные концерты.

«Для здоровья – вода, для души – искусство! Еще прекраснее станет Горячий Ключ, если наполнить его звучанием симфонического оркестра или джаз-бэнда, выступлениями артистов балета. Безусловно, «Премьера» готова участвовать!», - ответила Татьяна Гатова.