Штрафники оплатили почти 200 тысяч рублей

Крупные штрафы взысканы с нескольких нарушителей правил дорожного движения благодаря профессионализму судебных приставов Каневского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю.

Пять местных жителей были привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и ст. 12.26 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Любопытно, что несмотря на серьезность нарушений ни один из станичников не захотел добровольно оплачивать предусмотренный законом штраф в размере 30 тысяч рублей.

Лишь активная работа судебных приставов привела к погашению задолженностей. Работники Службы в ходе проведения исполнительных действий вышли по адресам проживания неплательщиков и провели с каждым из них беседу, доходчиво объяснив последствия неоплаченных штрафов. По результатам никто из должников не захотел переквалифицироваться в пешеходы: лишиться автомобиля, либо права управления транспортными средствами. В общей сложности с пятерых должников взыскано 180 тысяч рублей. Эта сумма в полном объеме перечислена в государственный бюджет.