Николай Гриценко: «Кубанские единороссы работают над законодательными инициативами по сохранению краевых льгот для тех, кому исполнится 55 и 60 лет, женщины и мужчины соответственно»

Региональный политический совет партии «Единая Россия», фракция Партии в Законодательном Собрании Краснодарского края в соответствии с Решением Генерального совета Партии и Совета руководителей фракций работают над законодательными инициативами по сохранению краевых мер социальной поддержки лицам предпенсионного возраста.

«Вопрос льгот и компенсаций крайне важен для людей, и мы сделаем все, чтобы сохранить их в полном объеме. В своем Обращении президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что необходимые поправки должны быть приняты на региональном уровне еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению, − отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко. − Мы сделаем все необходимое, чтобы законодательные инициативы по сохранению краевых льгот для тех, кому исполнится 55 и 60 лет, женщины и мужчины соответственно, были рассмотрены на ближайшей сессии ЗСК. Сохранение краевых льгот гарантирует стабильную работу пенсионной системы на длительный период».