В ОНФ обсудили судьбу Краснодарского института сестринского образования

В региональном отделении ОНФ прошло заседание «круглого стола» по вопросу предостав-ления возможности сдачи итоговых экзаменов выпускников Краснодарского института сестрин-ского образования в связи с окончание срока действия аккредитации учебного заведения. В меро-приятии приняли участие активисты ОНФ, руководство ВУЗа, представители краевого министер-ства здравоохранения, министерства образования и науки Краснодарского края, администрации го-рода Краснодара.

Краснодарский муниципальный институт высшего сестринского образования на данный мо-мент не имеет правовых оснований выдавать дипломы выпускникам, так как не прошел государ-ственную аккредитацию, а лицензия истекла в декабре 2017 года. Руководство учебного заведения направило в адрес Регионального отделения ОНФ просьбу о помощи в решении данной проблемы, поскольку более 300 студентов так и не смогли доучиться и получить свои дипломы.

Как пояснил директор института, на сегодняшний день в подвешенном состоянии находятся 314 студентов. В ходе встречи выяснилось, что учредителем было направлено предложение в крае-вое министерство здравоохранения об оказании содействия в решение вопроса по переводу студен-тов в аккредитованные учебные заведения Краснодарского края для прохождения ими итоговой ат-тестации. И уже сейчас решается вопрос о защите своих дипломов 121 студентом в 10 учебных заведений Краснодарского края, однако остаётся лишь одна специальность, аналога обучения кото-рой нет в нашем регионе.

«О закрытии института говорить нельзя, ведь помимо обучающихся студентов, в организа-ции трудятся более 200 квалифицированных преподавателей. Но в первую очередь до конца 2018 года необходимо решить вопрос со студентами, обучающимися по специальности «Сестринское дело» - это 182 почти готовых специалиста, которых с нетерпением ждут в наших поликлиниках и больницах, вопрос нехватки кадров стоит по-прежнему остро, - пояснила по делу эксперт ОНФ, депутат Госдумы Светлана Бессараб. - Необходимо помочь студентам найти учебные заведения, которые согласились бы принять ребят для окончания обучения по специальности и получить ди-пломы государственного образца».