В Краснодаре представили нового заместителя начальника полиции Кубани

Начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант полиции Владимир Виневский официально представил личному составу нового заместителя — начальника полиции полковника полиции Сергея Воложинова.

Владимир Виневский отметил, что многолетний опыт руководства оперативными подразделениями позволит Сергею Александровичу правильно оценивать криминогенную ситуацию в регионе и принимать управленческие решения, положительно влияющие на обстановку.

Сергей Воложинов в органах внутренних дел служит с июля 1995 года. Он прошел путь от оперуполномоченного подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики до начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области. Указом президента Российской Федерации от 28.08.2018 № 500 назначен заместителем начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю — начальником полиции.

Имеет ведомственные награды: медаль «За отличие в службе» (I, II, III степени), медаль «За доблесть в службе», нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД» — высший ведомственный знак отличия Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также наградное оружие — пистолет Макарова.