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«Краснодар Водоканал» продолжает автоматизацию насосных станций

Среда, 05 сентября 2018 15:54
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В рамках мероприятий по улучшению качества услуг «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает реализацию программ автоматизации объектов водоснабжения и водоотведения. Специалисты проводят работы на водопроводно-насосной станции по ул. Краснодарской мощностью 2200 кубометров воды в сутки, обеспечивающей коммунальным ресурсом городские сети поселка ТЭЦ и несколько кварталов микрорайона «Красный Хуторок».

Замена насосных агрегатов, установка системы автоматизации и диспетчеризации позволят улучшить параметры безаварийной работы, а также регулировать подачу воды в автоматическом режиме. Кроме того, специалисты компании смогут дистанционно контролировать работу оборудования и своевременно реагировать на изменение ситуации.

«Мероприятия по замене оборудования проводятся в целях обеспечения надежной и бесперебойной эксплуатации объектов, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин. - Водопроводно-насосные станции, обеспечивающие водой многоэтажные застройки города - важнейшее звено систем водоснабжения столицы Кубани. На сегодняшний день специалисты краснодарского водоканала автоматизировали свыше 90 водопроводно-насосных станций города».

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