Владимир Евланов принял участие в заседании дискуссионного клуба предпринимателей Краснодара

Второе заседание дискуссионного клуба предпринимателей «Бизнес-полдник», созданного по инициативе депутата Госдумы Владимира Евланова, состоялось 3 сентября в Краснодарском местном отделении партии «Единая Россия» в рамках региональной недели.

– Считаю, что созданная дискуссионная площадка – хорошая платформа для диалога, координации действий представителей бизнеса и власти, которая объединила всех, кто заинтересован в решении проблем предпринимательства и развитии экономики. Важно, чтобы сегодня вы высказали конкретные предложения и инициативы, которые в дальнейшем бы мог отстаивать на федеральном уровне. В частности, на заседаниях комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательства, в котором состою, – сказал Владимир Евланов.

В работе дискуссионного клуба также приняли участие председатель комитета по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края Александр Бережной, заместитель начальника отдела по развитию малого и среднего предпринимательства и оценки регулирующего воздействия департамента экономического развития Краснодара Виктор Малов, индивидуальные предприниматели, представители общественных организаций.

Участники «Бизнес-полдника» обсудили возможность оказания поддержки местным сельхозпроизводителям по предоставлению бесплатных мест для реализации продукции. Такая практика в краевом центре существует, однако, по мнению представителей бизнеса, точки сбыта должны появиться в каждом микрорайоне города, тогда у фермеров будет возможность легально реализовывать свою продукцию, не прибегая к стихийной торговле.

Участники дискуссионного клуба вышли с предложением уделять больше внимания начинающим предпринимателям – в частности, проводить мероприятия по финансовой и юридической грамотности, оказывать информационную поддержку, в том числе по получению грантов и льготного кредитования для тех, кто только планирует открыть свой бизнес.

Также предприниматели озвучили депутату Госдумы свои предложения по итогам прошлой встречи. В частности, о возможности внесения корректировок в 44-ФЗ в части более тщательного отбора кандидатов для участия конкурсных процедурах.

Кроме того, на встрече обсудили возможность организации курсов переподготовки и квотирования или аренды рабочих мест для пенсионеров и людей предпенсионного возраста, вопросы социального предпринимательства, а также создания электронного портала «Бизнес-полдник».

– Такие встречи проходят в максимально информативном ключе. Надеюсь, что в дальнейшем наш дискуссионный клуб станет инструментом решения проблем предпринимательства на законодательном уровне, – сказал Владимир Евланов.

С участием депутата Госдумы такие встречи проходят раз в три месяца в рамках региональной недели, в составе рабочей группы дискуссионного клуба – ежемесячно.

С предложением создания площадки для открытого диалога предпринимательского сообщества и органов государственной власти выступил Владимир Евланов на встрече с активом «Единой России» в рамках одной из региональных недель. Инициативу парламентария поддержали в Краснодарском местном отделении партии.