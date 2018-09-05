В ЮФО подешевели продукты питания

В июле годовая инфляция в Южном федеральном округе выросла на 0,5 п.п. и составила 1,9%. Рост цен в ЮФО по-прежнему ниже общероссийского (2,5%), так как продовольственная и непродовольственная инфляция на Юге в июле была меньше, чем в целом по стране. Во всех регионах округа, а также по большинству товаров и услуг (77%), рост цен ниже цели Банка России (вблизи 4%).

На территории округа с мая снижаются цены (в годовом выражении) на продовольственные товары. В июле продукты подешевели на 0,3% (по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года), тогда как в целом по России они подорожали на 0,5%. Такая разница обусловлена более существенным снижением цен на плодоовощную продукцию на юге. Наиболее значительно в течение трех последних месяцев подешевели огурцы и помидоры – к этому привела высокая конкуренция местных фермерских хозяйств в пиковый период урожайности в условиях стремительного роста тепличного производства. По сравнению с прошлым годом продолжают снижаться цены на макароны и крупы, кондитерские изделия, чай и сахар. При этом рост цен на мясопродукты наоборот ускорился. Главным образом на такую динамику повлияло подорожание кур охлажденных (на 5,3% по отношению к июлю прошлого года) – оно может быть связано с ценами на зерно, которые растут на фоне ожиданий снижения урожая на мировом рынке.

Годовая инфляция непродовольственных товаров в ЮФО продолжила рост и в июле составила 3%. Причин такой тенденции несколько: медленнее дешевели медицинские товары; незначительно подорожали мебель, косметика, табачные изделия, а также моющие и чистящие средства. При этом замедлился рост цен на топливо и одежду.

Годовая инфляция услуг в округе замедлилась на 0,5 п.п. и составила в июле 3,8%. Это связано с замедлением роста цен на ЖКУ, услуги связи, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

Среди регионов ЮФО наиболее низкая годовая инфляция в июле отмечалась в Ростовской области (1,2%) и в Республике Адыгея (1,3%).

Источник: Южное ГУ Банка России с использованием данных Росстата