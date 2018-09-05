В Сочи местный житель подозревается в покушении на убийство соседки

Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство 44-летней соседки (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 3 сентября 2018 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, вооружившись топором, проник через открытое окно в дом к соседке по улице Глазунова. Услышав шум, женщина проснулась. В этот момент к ней подошел злоумышленник и беспричинно нанес не менее трех ударов топором в область головы, туловища и конечностей. Крики потерпевшей услышали соседи, которые пресекли противоправные действия мужчины, после чего вызвали сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. Фигурант был задержан спустя непродолжительное время по месту жительства. Женщину госпитализировали, в данный момент она находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе мотива. В ходе расследования следствием также будет дана юридическая оценка действиям мужчины в части незаконного проникновения в жилище потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю