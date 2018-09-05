Задержан и будет экстрадирован

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали на территории Темрюкского района гражданина, находящегося в международном розыске. Задержание было произведено в ходе заключительного этапа тактико-специального учения «ЦиклонВихрь-2018», сообщает управление ФСБ по Краснодарскому краю.

На территории Темрюкского района был реализован целый комплекс профилактических и фильтрационных мероприятий по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции и фактов незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранной рабочей силы.

Таким образом, сотрудники краевого УФСБ выявили и задержали, в том числе уроженца одной из центрально-азиатских республик, находящегося в международном розыске за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

В настоящий момент задержанный привлечен судом к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Он взят под стражу и направлен в ФКУ СИЗО № 3 г. Новороссийска для последующей экстрадиции инициатору розыска.