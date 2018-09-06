Основная задача — повысить инвестиционную привлекательность региона

Одно из приоритетных направлений развития экономики Краснодарского края — привлечение инвестиций. Рост инвестиций напрямую не только влияет на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и в первую очередь отражает уровень и качество жизни населения. Поэтому в крае создаются комфортные условия для работы с инвесторами и благоприятный инвестиционный климат, направленный на повышение привлекательности региона.

О работе в этом направлении Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края рассказала в интервью нашей газете заместитель руководителя Анастасия Шишмарева.

— По качеству инвестиционного и делового климата Краснодарский край на протяжении многих лет входит в число лидеров среди регионов страны.

— Краснодарский край — российский регион-лидер, привлекательный для жизни, отдыха и ведения бизнеса, качественно использующий природно-ресурсный потенциал и инвестиции, успешно реализующий международные и федеральные функции и проекты. Высокий уровень образования, здоровая социальная среда, а также наличие качественной и стабильной институциональной среды делают Краснодарский край одним из самых привлекательных для жизни регионов России.

Кубань стабильно входит в ТОП-5 регионов России по качеству и уровню жизни. Краснодарский край имеет лучшие по сравнению с другими соседствующими регионами основные показатели развития, более динамично развивающуюся экономику с высокой долей малого и среднего предпринимательства. Это позволяет ему носить звание делового лидера юга и одного из опорных регионов развития страны.

На протяжении последних трех лет Краснодарский край занимал седьмую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. А на прошедшем в мае этого года Петербургском международном экономическом форуме были озвучены обновленные результаты Национального рейтинга. Краснодарский край улучшил свои позиции в конкурентной гонке с другими регионами, поднявшись с седьмого на шестое место!

В первую очередь это свидетельство того, что предпринимаемые нами усилия по созданию благоприятных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности получают высокую оценку бизнес-сообщества.

В прошлом году региону уже удалось улучшить многие позиции в рейтинге по сравнению с 2017 годом. По десяти показателям рейтинга Кубань вошла в число лучших управленческих практик среди регионов РФ, направленных на оптимизацию административных процедур и улучшение институциональных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Кроме того, согласно результатам Национального рейтинга, в нашем регионе улучшено качество информационной поддержки инвесторов, качество телекоммуникационных услуг, эффективность процедур по постановке на кадастровый учет и лицензированию отдельных видов деятельности. Таким образом, в течение пяти лет подряд Краснодарский край демонстрирует стабильно высокий результат, сохраняя место среди наиболее привлекательных для инвестиций регионов России.

— Анастасия Анатольевна, что готов представить Краснодарский край бизнесу?

— Во-первых, Краснодарский край географически выгодно расположен на юге России, его территория через порты Азово-Черноморского бассейна имеет прямой выход на международные внешнеторговые пути в страны Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока и Средней Азии. У края более совершенная транспортная инфраструктура с широким набором транспортных услуг и возможностей, которая позволяет выстраивать удобную логистику. Теплый климат способствует сокращению затрат на отопление и строительство.

Высокий уровень экономической активности местного населения и динамично развивающаяся предпринимательская среда открывают широкий спектр ниш для потенциальных инвесторов и способствуют увеличению прибыльности бизнеса. У нас эффективный рынок сбыта, так как край является одним из наиболее привлекательных регионов России для проживания и входит в тройку лидеров по численности постоянного населения. При этом ежегодно регион посещает более 15 миллионов туристов.

Кубань имеет уникальный опыт в строительстве и организации масштабных проектов федерального значения, передовые строительные технологии и компетенции. А насыщенная кредитно-финансовая инфраструктура в сочетании с внедрением передовых технологий и средств связи позволяет пользоваться широким ассортиментом банковских и страховых услуг.

— Какие отрасли самые приоритетные для инвестиций?

— Сегодня, благодаря диверсифицированной экономике, Краснодарский край готов представить бизнесу уникальный спектр возможностей для вложения инвестиций практически во всех сферах.

Сегодня Краснодарский край — один из ведущих регионов России по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам продовольствия в промышленные центры страны. Край стабильно занимает одно из ведущих мест в России по урожайности зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, плодов и ягод, винограда. В пищевой промышленности Краснодарского края функционирует более двух тысяч предприятий, из них двести относятся к категории крупных и средних. В отрасли производится более 2500 наименований продуктов питания, из которых свыше сорока процентов — перспективные разработки, соответствующие европейским стандартам качества.

Краснодарский край — один из крупнейших виноградарско-винодельческих регионов страны. Продукция виноделов Краснодарского края известна по всей России. Вина, произведенные в нашем регионе, неоднократно завоевывали престижные международные премии и награды, а такие местные компании, как ПАО «Абрау-Дюрсо», ОАО «АПФ „Фанагория”», ООО «Кубань-Вино» и ряд других, известны далеко за пределами страны, так как их продукция экспортируется в ряд стран мира.

Промышленный комплекс Краснодарского края насчитывает более семи тысяч предприятий различной производственной специализации. В регионе появляются новые высокотехнологичные предприятия ведущих мировых производителей. Благодаря всем этим факторам Краснодарский край стал лидером по объему промышленного производства на юге России. Приоритетными направлениями развития промышленного комплекса Краснодарского края являются сельскохозяйственное и пищевое машиностроение, производство строительных материалов, химическая, нефтехимическая и легкая промышленность и другие.

Кроме того, за последние несколько лет Краснодарский край вышел на ведущие позиции в сфере информационных технологий, уровень развития которых позволяет предоставлять пользователям самые современные телекоммуникационные и информационные услуги.

— Какая поддержка оказывается инвесторам и бизнесу?

— Разработана обновленная версия «Путеводителя инвестора», который содержит пошаговые инструкции по прохождению различных административных процедур при реализации инвестиционных проектов на территории региона. Ведется работа по наполнению и актуализации информации, размещенной на Инвестиционном портале Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.investkuban.ru).

Продолжается работа по совершенствованию системы государственной поддержки инвестиционной деятельности. В 2017 году были внесены изменения, а также приняты новые нормативные правовые акты в инвестиционной сфере, предусматривающие более совершенный и гибкий механизм предоставления мер государственной поддержки.

Утвержден порядок и условия присвоения инвестиционному проекту и лишения инвестиционного проекта статуса одобренного инвестиционного проекта, а также порядок и условия включения инвестиционного проекта в реестр стратегических инвестиционных проектов и исключения инвестиционного проекта из реестра стратегических инвестиционных проектов. Кроме того, приказом Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края утверждены отдельные формы документов, необходимые для получения государственной поддержки инвесторами на территории Краснодарского края.

Активно в регионе реализуется такая мера государственной поддержки, как предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта, признанного масштабным. В целом в Краснодарском крае за последние годы проведена масштабная работа по внесению изменений в региональное инвестиционное законодательство для улучшения инвестиционного климата, создания наиболее комфортных и безбарьерных условий для инвесторов.

Так, становится достаточно востребованной среди инвесторов, реализующих проекты в регионе, прямая налоговая льгота по налогу на имущество организаций, порядок и условия предоставления которой можно считать уникальным опытом края, так как для ее получения инвестор обращается напрямую в УФНС, минуя различные согласования в органах исполнительной власти края.

Одним из инструментов привлечения инвестиций в Краснодарский край является организация и участие региона в презентационных мероприятиях. Только в прошлом году наш регион посетило более тридцати иностранных делегаций из самых разных уголков мира: Кореи, Китая, Японии, Германии, Швеции, Нидерландов, Великобритании, Дании, Бахрейна, Сербии и других стран. Стороны обсудили текущее состояние и перспективные планы развития двустороннего сотрудничества в инвестиционной, деловой и иных сферах. За первые пять месяцев текущего года Краснодарский край посетили уже восемнадцать иностранных делегаций.

— В апреле этого года в Краснодарском крае создан первый в России многофункциональный центр для иностранных инвесторов Welcomе-Центр. Какие услуги он предоставляет зарубежным партнерам?

— Welcome-Центр предоставляет для наших зарубежных партнеров полный спектр всевозможных сервисов, необходимых для создания бизнеса или развития проекта в Краснодарском крае. Кроме того, Welcome-Центр оказывает помощь в организации презентационных мероприятий.

Например, в конце мая при содействии Welcome-Центра мы провели презентацию экономического и инвестиционного потенциала Краснодарского края для немецкого делового сообщества в Берлине в Торговом представительстве Российской Федерации в Федеративной Республике Германия. В Германии уже начал работать постоянный представитель нашего региона, основной задачей которого является поиск и привлечение немецких инвесторов. Также он оказывает содействие производителям Кубани в выводе продукции на экспорт, в том числе в Германию и другие страны Еврозоны.

Ведется и на постоянной основе актуализируется Единая система инвестиционных предложений Краснодарского края, включающая базу данных по инвестиционно привлекательным земельным участкам и реестр инвестиционных проектов. Указанные инвестиционные площадки используются для привлечения новых инвесторов и презентации инвестиционного потенциала Краснодарского края как внутри, так и за его пределами.

Вся работа с инвесторами, как реальными, так и потенциальными, строится по четкому алгоритму. Мы стремимся создать прозрачную систему работы с инвестором и уйти от так называемого ручного управления.

На каждом этапе прохождения проекта инвесторы могут рассчитывать на максимальную поддержку со стороны администрации Краснодарского края и органов исполнительной власти.

— Анастасия Анатольевна, как осуществляется сопровождение инвестиционных проектов?

— Департаментом оказывается такая мера государственной поддержки инвесторов, как сопровождение инвестиционных проектов. Мы консультируем, информируем и организуем содействие в реализации инвестиционных проектов на территории края.

Был принят и усовершенствован приказ от 19 июля 2016 года №70 «Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Краснодарского края». Кроме того, расширен состав сотрудников, осуществляющих сопровождение инвестиционных проектов, за счет создания в составе УНО «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» Центра сопровождения инвестиционных проектов (ЦСИП).

Начиная с апреля текущего года сотрудниками департамента и ЦСИП проведено более ста встреч с инвесторами во всех муниципалитетах края. По состоянию на 25 июля 2018 года официально в соответствии с приказом №70 уже взято на сопровождение 38 инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 86 миллиардов рублей.

Вместе с тем департаментом по поручениям губернатора Краснодарского края ведется активная работа по сопровождению порядка тридцати инвестиционных проектов с объемом инвестиций около пятисот миллиардов рублей, в рамках которой проводится консультационное содействие, сбор необходимой инвесторам для реализации проектов информации, организация встреч и совещаний.

Наиболее крупный проект, сопровождаемый департаментом,— создание и развитие портово-индустриального парка ОТЭКО в порту Тамань с объемом инвестиций 385 миллиардов рублей. В период с 2003 по 2014 год в соответствии с подписанными с администрацией Краснодарского края соглашениями построены и введены в эксплуатацию комплексы по перевалке сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов. В настоящий момент при активной поддержке департамента решаются вопросы, связанные с реализацией проекта строительства Таманского терминала навалочных грузов и объекта регионального значения — железнодорожной станции Панагия, планируемых к созданию ООО «ОТЭКО-Портсервис».

Департаментом оказано содействие иностранному инвестору — ООО «Мэтро Кэш энд Керри» по скорейшему получению разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию нового торгового комплекса в районе «ОЗ Молла», а также в регистрации права собственности на данный объект в Росреестре.

На территории Туапсинского района при непосредственном участии департамента решаются вопросы по реализации инвестиционного проекта по строительству кондитерской фабрики в поселке Джубга. В течение трех дней с момента обращения инвестором было получено разрешение на строительство.

Активно департамент работает и с субъектами малого предпринимательства. Так, нами оказано содействие в снижении стоимости подключения объекта «Спортивно-развлекательный комплекс для круглогодичного семейного отдыха» к электрическим сетям с 18,6 миллиона рублей до 2,5 миллиона рублей за 800 квт.

— В чем заключается деятельность инвестиционных уполномоченных?

— Инвестиционные уполномоченные осуществляют свою деятельность во всех 44 муниципальных образованиях Краснодарского края. Их задачами являются участие в привлечении инвестиций в экономику региона, сопровождение инвестиционных проектов, информирование бизнесменов о формах господдержки. Во многом благодаря институту инвеступолномоченных количество расторжений проектов сократилось с 50 до 20 процентов.

В первую очередь такой подход необходим самому бизнесу. Ведь куда охотнее пойдет инвестор — на территорию, где есть понятные и одинаковые для всех правила игры, а, значит, гарантированная стабильность, или туда, где условия постоянно меняются в зависимости от ситуации? Ответ очевиден, и его доказывает практика не только нашего субъекта, но и таких «тяжеловесов» в привлечении инвестиций, как, например, Татарстан, Москва, где уже давно выработан единый стандарт инвестиционной работы.

Если говорить о существующих в крае механизмах и преференциях, то в первую очередь хочется отметить: все меры, которые были приняты в Краснодарском крае, основаны на запросах бизнеса.

— Краснодарский край на прошедшем экономическом форуме в Санкт-Петербурге добился хороших успехов…

— Краснодарский край действительно показал высокие результаты в рамках участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Впервые в павильоне нашего региона была представлена обширная деловая программа с участием статусных гостей федерального и международного уровня.

За три дня деловой программы на стенде Краснодарского края организовано проведение девяти круглых столов, участниками которых стало более тысячи человек.

Среди ключевых мероприятий на стенде Краснодарского края также стала презентация нового бренда региона и созданного в апреле этого года Welcome-Центра — первого в России специализированного консалтингового центра для иностранных инвесторов. Стенд края помимо презентационной зоны и зоны проведения деловых мероприятий также включал ставший традиционным инвестиционный ресторан «Кубань».

В рамках ПМЭФ-2018 Кубань заключила восемь соглашений на общую сумму более 19 миллиардов рублей. Это почти в пять раз больше, чем край подписал на ПМЭФ в 2017 году. Администрация края подписала соглашение с ООО «Морской порт Геленджик» на более чем 12 миллиардов рублей, предполагающее строительство гостиницы с акватермальным комплексом, мариной для яхт и пассажирским портом. Строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов на территории Северского района планирует ООО «Томатэк». Инвестиции составят порядка 3,5 миллиарда рублей. Также соглашение было подписано с ООО «Управляющая компания „Дело”», которое построит в Новороссийске многофункциональный комплекс с апартаментами, гостиницей, фитнес- и SPA-комплексом за 3,5 миллиарда рублей.

Кроме того, соглашения о сотрудничестве заключены с Российским экспортным центром в области развития экспортной деятельности предприятий, с Национальным конгресс-бюро по развитию потенциала Краснодарского края как территории для организации и проведения российских и международных мероприятий, с Федеральной службой по интеллектуальной собственности в сфере развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов Краснодарского края.

— Что дает нашему региону участие в подобных мероприятиях?

— Участие Краснодарского края в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в России и за рубежом позволяет проинформировать потенциальных российских и зарубежных инвесторов об инвестиционных возможностях региона, повысить его инвестиционную привлекательность, представить потенциал региональных компаний с точки зрения развития экспорта продукции и услуг на зарубежные рынки.

Если говорить о Петербургском международном экономическом форуме в целом, нужно понимать, что это все-таки больше экономическое, а не инвестиционное мероприятие. И прежде всего этот форум нужно рассматривать как хорошую площадку для обсуждения актуальных процессов и явлений в экономике страны. Панельные дискуссии, круглые столы, деловые встречи — все эти мероприятия дают нам возможность не только познакомиться с потенциальными инвесторами, но и, самое главное, перенять успешный опыт в вопросах развития экономики.

Помимо ПМЭФ традиционно наш регион принимает участие в Российском инвестиционном форуме, организатором которого Краснодарский край был с 2002 по 2015 год, а с 2016 год является соорганизатором.

— Краснодарский край на сегодняшний день является одним из ключевых российских регионов, где активно развивается деятельность именно иностранных инвесторов.

— Это действительно так. За последние шесть лет в экономику Краснодарского края, по данным Банка России, поступило порядка 8,4 миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций. Только по итогам 2015—2016 годов их объем составил порядка 2,9 миллиарда долларов США. По итогам прошлого года объем иностранных вложений составил свыше 1,7 миллиарда долларов США. По данному показателю регион стабильно находится на первом месте среди субъектов Южного федерального округа.

Сотрудничество Краснодарского края с иностранными инвесторами носит долговременный и взаимовыгодный характер. Стратегическими партнерами региона были и являются многие известные компании с мировым именем: «Кнауф», «Клаас», «МЕТРО», «Бондюэль», «Данон», «Ашан», «Леруа Мерлен», «Филип Моррис», «Рэдиссон», «Марриотт», «Каргил Юг», «Тетра Пак», «Нестле», «Анадолу Джам», Банк «Интеза» и многие другие.

В настоящее время в Краснодарском крае уже создано и работает порядка трехсот предприятий с участием иностранного капитала из более чем тридцати стран мира. Именно в Краснодарском крае более десяти лет назад был создан Южный региональный комитет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), первый в стране, членами которого на сегодняшний день являются уже 44 иностранные компании, работающие на юге России.

Его члены принимают активное участие в ключевых событиях, форумах и выставках, проводимых в Краснодарском крае и за его пределами.

Представительством АЕБ на юге России осуществляется конструктивное сотрудничество с администрацией Краснодарского края по вопросам качественного улучшения инвестиционного климата. Достаточно отметить, что члены южного регионального комитета ассоциации являются активными участниками заседаний Комиссии по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае.

Многие иностранные инвесторы заявляют о дальнейших планах по расширению деятельности и увеличению присутствия в Краснодарском крае.

— Каковы основные виды деятельности Фонда развития бизнеса Краснодарского края?

— Основным видом деятельности Фонда развития бизнеса Краснодарского края является предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края по банковским кредитам и банковским гарантиям при недостаточности собственного залогового обеспечения. Денежные средства, предоставленные из краевого и федерального бюджетов, являются обеспечением по выдаваемым фондом поручительствам.

Учредителем фонда является Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

— Что дает сотрудничество Фонда развития бизнеса с банками?

— Сотрудничество с крупными федеральными и региональными банками прежде всего дает возможность клиентам этих банков стать получателями государственной поддержки в форме поручительств по кредитам, займам, гарантиям и лизинговым сделкам.

Чем больше банков-партнеров есть у Фонда развития бизнеса Краснодарского края, тем большее количество предпринимателей имеет возможность использовать механизм государственного поручительства для привлечения финансирования. Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства зачастую не имеют значительной залоговой базы для привлечения финансирования — в такой ситуации поручительство фонда дает им возможность привлекать ресурсы в необходимых объемах.

Так, на сегодняшний день фондом было выдано поручительств на сумму более 2,3 миллиарда рублей, при этом предприниматели смогли привлечь более пяти миллиардов рублей заемных средств.

Подписание соглашения между фондами расширяет перспективы развития промышленных предприятий в регионе, предоставляя им возможности дополнительного финансирования под поручительство Фонда развития бизнеса Краснодарского края. С целью улучшения качества оказываемых услуг мы на постоянной основе общаемся с коллегами из других регионов.

Сейчас идет подготовка паспорта приоритетного проекта правительства по популяризации предпринимательства. Разработкой документа занимается Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив. Участники стратегической сессии — представители бизнеса, общественных объединений предпринимателей, банков, федеральных и региональных властей в четырех основных группах проанализировали существующую ситуацию с популяризацией МСП и высказали предложения по оптимизации существующих механизмов и планы по реализации новых.

Это совершенно новый формат работы по формированию важного для страны и развития бизнеса документа. Работа в подобном формате позволяет напрямую услышать бизнес и оптимизировать действующие механизмы поддержки МСП.

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР