Так называлась уникальная фотовыставка, посвященная людям с ограниченными возможностями и доступности для них городской среды. Организованная благотворительной организацией «Добрый-Юг», выставка прошла в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

Когда трещина в асфальте как Эверест

— Идея «Этого города…» — показать Краснодар таким, каким его видят люди в инвалидных колясках. Мелочи, которые незаметны для обычного человека, становятся препятствиями для инвалида: бордюры, трещины в асфальте, высота окошек в киосках, выбоины на дорогах, камни, которые лежат в странных местах,— всё это превращает доступную среду в недоступную, преодоление которой схоже с подъемом на Эверест. Так что мы показываем мир инвалидов и его проблемы, а еще — его красоту, свет, любовь, взаимопомощь,— говорит автор идеи фотопроекта, руководитель фестиваля «Добрый Краснодар» и волонтер благотворительной организации «Добрый-Юг» Анна Филатова.

Фотовыставка «Этот город — я» родилась из ежегодного фестиваля хороших дел и удивительных историй «Добрый Краснодар».

— В городе немало активностей для колясочников, но давно не было мероприятий, связанных с творчеством и показом их восприятия мира. Мы бросили клич в соцсетях, предложив городским фотографам посмотреть на привычное пространство с нового ракурса. Изначально рассматривался вариант выставки фотографий, сделанных самими колясочниками, но в итоге решили сделать проект более художественным и привлекли к участию в нем фотографов-добровольцев,— продолжает Анна.

Несколько дней подряд полтора десятка краснодарских фотографов — каждый в паре с инвалидом-колясочником — гуляли и снимали людей с повышенными потребностями на центральных улицах — от Красной до Тургенева, в парках и скверах, спальных микрорайонах, включая знаменитый Музыкальный. Фотограф и его напарник отправлялись на прогулку по привычному для инвалида маршруту, чтобы показать, насколько Краснодар доступен для людей на инвалидных колясках. Перед мастерами фотокамеры стояла непростая задача: снять не портрет человека в инвалидном кресле, но передать его ощущения от жизни в городе.

— Судя по первым отзывам, процесс оказался для всех увлекательным. Хотя поначалу и некоторые фотографы, и некоторые инвалиды отнеслись к нашей идее скептически, считая, что ничего нового не увидят: ну чем может отличаться взгляд на город колясочника от того, что видит обычный прохожий? В итоге одного из фотографов поразило, что люди с ограничениями более радостны и открыты, чем многие обычные горожане. Даже в повседневных мелочах они видят позитив,— продолжает Анна Филатова.

Быть инвалидом-колясочником

— «Этот город — я» — о городе, который не всегда доступен для нас. О том, что мы видим и чувствуем. Здоровый человек, взглянув на мир нашими глазами, тоже задумается. И многое изменится к лучшему: фотовыставка учит людей иначе относиться к инвалидам. Потому доступная среда — это не только бордюры или неровный тротуар, но и отношение людей. Взять ситуацию: человек паркует машину на тротуаре, а я уже не могу проехать — вынуждена ждать, пока он вернется и уедет. Часто водители оставляют машины на местах для инвалидов так, что не могу припарковаться. Хотелось бы обратиться: ребята, это не ваше место — и радуйтесь тому, что оно не ваше,— говорит одна из участниц фотопроекта, колясочница Марина Синельникова из станицы Динской.

— С моей напарницей-колясочницей Екатериной мы работали в Юбилейном микрорайоне, среда в котором оказалась более доступной, хотя встречались и трудные места. Самым удивительным за несколько часов работы стала жизнерадостность человека, оказавшегося в таких обстоятельствах и ограниченных условиях. Надеюсь, что фотовыставка «Этот город — я» окажется не только эффективным инструментом мониторинга доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями, но и инструментом достижения перемен, который позволит исправить проблемы улиц и зданий, недоступных для людей в колясках,— считает участник проекта, фотограф Андрей Самородов.

Другая участница проекта — член отделения ВОИ в Карасунском округе Ирина Сафонова уверена, что Краснодар в плане доступной среды превосходит многие другие города России, где она побывала, включая даже Москву.

— С тем, каким неудобным для колясочников был Краснодар еще пять лет назад, сегодняшний город не сравнить: разница не просто большая, а колоссальная. Фотовыставка — наше обращение к городским властям, попытка деликатно указать на те места, где городскую среду нужно сделать доступной. А еще проект рассказывает об очень важном для нас: о том, что большинство краснодарцев сами предлагают нам помощь на улице,— говорит она.

Итак, какие районы города самые «доброжелательные» к колясочникам? Участники фотопроекта «Этот город — я» назвали среди них Юбилейный и Комсомольский микрорайоны, парк «Краснодар» рядом с одноименным стадионом, Чистяковскую рощу. Среди проблемных территорий — Музыкальный и Пашковский микрорайоны, Городской сад. А вот что касается улицы Красной, то здесь мнения разделились: кто-то говорит, что она удобна для прогулок, другие перечисляют высокие бордюры, плохо уложенную плитку и большие трещины на асфальте.

Про движение и «Продвижение»

Несмотря на относительную молодость, благотворители из организации «Добрый-Юг» делают многое для того, чтобы люди с ограниченными возможностями и их близкие обретали себя и свое место в жизни. В числе проектов организации Центр социальной реабилитации, обучения и творчества для молодых людей с ограниченными возможностями и их семей «Продвижение», где социализируются подростки и молодые люди с ограниченными возможностями в возрасте от 12 до 30 лет. Они получают опыт общения со сверстниками, отрабатывают навыки поведения в городской среде, приобщаются к культуре, искусству, спорту, открывают в себе творческие способности.

С июня по декабрь прошлого года «Продвижение» работало при финансовой поддержке администрации Краснодарского края — как победитель конкурса на предоставление субсидии (гранта) администрации Краснодарского края для реализации общественно полезной программы социально ориентированной некоммерческой организации. За это время активисты «Добрый-Юг» провели более ста мастер-классов, психологических семинаров и тренингов, турниров, занятий музыкальной терапией, по развитию социально-бытовых навыков, посещений театров, музеев, спортивных мероприятий, экскурсий и прогулок по городу для тридцати семей.

Есть у организации и студия творческого развития и социокультурной адаптации детей-инвалидов «Сказка». Дети с инвалидностью редко гуляют в парках, не часто ходят в театры, музеи и на спортивные соревнования: родители стараются уберечь их от обидных слов, кому-то просто тяжело вывозить каждый день ребенка из дома физически и финансово. Чтобы помочь детям с ограниченными возможностями развиваться творчески, «Добрый-Юг» проводит для них мастер-классы и игровые занятия, организует праздники и выезды в театры, музеи, на игровые площадки и спортивные мероприятия: в прошлом году более четырехсот детей из «Сказки» с помощью 48 добровольцев раздвинули границы своего маленького мира.

Есть у организации и не менее важный проект «Время для мамы» — тематические встречи для мам особенных детей. Настоящие супермамы, которые решают столько проблем, всегда заняты и при этом стараются не терять позитивный настрой, благодаря ему получают возможность выкроить время на себя, от похода в парикмахерскую до визита к косметологу, пообщаться с другими мамами, повеселиться, отдохнуть, отвлечься, заняться интересным делом, пока дети играют с волонтерами. Ежемесячные тематически встречи «Время для мамы» стали возможны благодаря партнерам и друзьям «Добрый-Юг»: Центру развития личности «Мозаика» и Семейному центру «КаRaбас».

Справка «Кубани сегодня»

Благотворительная организация «Добрый-Юг» учреждена 28 октября 2014 года, является юридическим лицом и работает в области благотворительной и социальной поддержки детей, молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей.

Цифры и факты

Около тридцати фотографов и горожан с ограниченными возможностями здоровья работали над фотовыставкой «Этот город — я», прогулявшейся по основным районам Краснодара.

Результат совместного творчества — одноименная выставка: более шестидесяти художественных снимков, тридцать пять из которых были представлены на одноименной выставке.

Свыше семидесяти тысяч краснодарцев прикованы к инвалидным коляскам или пользуются для ходьбы протезами.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО