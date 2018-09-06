Как начать бизнес и чем ему поможет дублер Яблоновского моста?

На эти и другие вопросы можно найти ответы в телепрограмме «Лимон на миллион», которая выходит на канале СТС, в блоке регионального вещания «TV Контакт». Этот проект при информационной поддержке газеты «Кубань сегодня» в помощь бизнесу запустил комитет по PR и рекламе Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Быть предприимчивым и всегда учиться

Гостем первого выпуска телепрограммы «Лимон на миллион» стал бизнесмен Дмитрий Саржанов — куратор образовательных, спортивных и творческих программ туроператора детского и семейного отдыха «Ника-М», бизнес-тренер по авторским программам «Летняя школа бизнеса HP LIFE» и «Летняя web-студия». С ним побеседовали ведущая и руководитель телепроекта, глава продюсерского и PR-центра «Золотая монета» Элеонора Глушкова и председатель Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», изобретатель электромотоцикла, бизнесмен Даниэль Башмаков.

Элеонора Глушкова: — Почему вы решили стать предпринимателем?

Дмитрий Саржанов: — Предпринимателем нельзя стать — им надо быть. Я с детства был предприимчивым. Мой первый капитал был потрачен на футбольные бутсы. Чтобы накопить его, мы со сверстниками собирали и сдавали бутылки — и у меня получилось сделать свою первую самостоятельную покупку. По-моему, мне тогда было лет девять. Так что мои первые самостоятельно заработанные деньги именно что лично заработаны, а не взяты у родителей или еще у кого-то.

Э. Г.: — Почему специализацией своей компании вы выбрали детский и семейный туризм?

Д. С.: — У меня у самого трое детей, плюс получалось так, что я в свое время много лет детям преподавал. И когда представился шанс поработать с нашими крупными детскими центрами отдыха, мы с супругой решили этим шансом воспользоваться: она — мой бизнес-партнер.

Даниэль Башмаков: — Что ваша фирма в части обучения предлагает старшеклассникам, которые хотят повышать свою бизнес-грамотность и заниматься предпринимательством?

Д. С.: — У нас уже пять лет существует программа обучения школьников созданию сайтов, и по большому счету среди обучившихся по ней уже есть дети, которые стали бизнесменами — запустили свои стартапы.

Э. Г.: — Что порекомендуете тем, кто только собирается открывать свое дело? С чего начать?

Д. С.: — Насколько возможно глубоко изучить ту тему, в которую вы хотите вложить свои деньги и свои усилия,— реалистично оценить свои силы, составить хотя бы простецкий бизнес-план. Сегодня к открытию бизнеса нет никаких препятствий: правильно заполнил бумаги, что можно сделать самостоятельно с помощью интернет-ресурсов или юристов и компаний, которые этим занимаются,— и сдал их на регистрацию. Мы сами регистрировали свою компанию с женой — с помощью интернет-ресурсов: заполнили и подали документы — и через неделю у нас была своя компания.

Еще нужно быть готовым к тому, что первые три года в своем бизнесе придется вкалывать.

Э. Г.: — Что лично вам помогло сделать свой бизнес успешным?

Д. С.: — Наверное, наше с супругой трудолюбие. Нам приходилось очень много работать. Помогала любознательность, потому что без этого качества вообще нельзя быть предпринимателем, современным предпринимателем: нужно все время изучать и придумывать что-то новое, чтобы занять место на рынке.

Э. Г.: — Какими качествами, как вы считаете, должен обладать предприниматель?

Д. С.: — Прежде всего — быть предприимчивым, видеть перспективу для своего дела. И одновременно у тебя внутри должен быть какой-то моторчик: он должен все время крутиться, тебе должно все время что-то хотеться.

Д. Б.: — Часто спрашивают: когда лучше начинать свой бизнес — во время экономического спада или, наоборот, подъема?

Д. С.: — Для кого-то кризис — плохо, это зло, а для некоторых — благо. Так что универсальной формулы нет.

Э. Г.: — Как быстро вы заработали первый миллион и что при этом по чувствовали?

Д. С.: — На второй год деятельности нашей компании у нас бы первый миллион. С ним пришло необычное чувство: ты как будто смотришь на своего ребенка, видишь, как у него что-то получается, и испытываешь внутреннюю радость, удовлетворение результатом от того, что у тебя все получилось.

Агломерация — точка роста

Экспертом в первом выпуске телепрограммы «Лимон на миллион» выступил Владимир Евланов — депутат Государственной Думы РФ, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, глава Краснодара в 2004—2016 гг., кандидат экономических наук. Вместе с ведущей и руководителем телепроекта Элеонорой Глушковой о том, что даст бизнесу появление Краснодарской агломерации и строительство дублера Яблоновского моста, с ним беседовал член Общественной палаты Краснодарского края Мурат Дударев.

Элеонора Глушкова: — Что даст появление Краснодарской агломерации нашему региону?

Владимир Евланов: — Вся территория Краснодарского края делится на семь экономических зон, среди которых две агломерации — Краснодарская и Сочинская и пять экономических зон развития. В Краснодарскую агломерацию входит сам город Краснодар, Динской и Северский районы, Горячий Ключ, а также две территории Республики Адыгея: Теучежский и Тахтамукайский районы.

Сегодня создание Краснодарской агломерации сформирует серьезные предпосылки к тому, чтобы мы, два субъекта РФ — Краснодарский край и Республика Адыгея, могли наладить и расширить сотрудничество во всех областях: бизнесе, экономике, социальной сфере, и в том числе предпринимательстве. Конечно, это только улучшит качество жизни, качество работы бизнес-структур, повысит экономическое благосостояние и на территории главного города агломерации — Краснодара, и на территории остальных входящих в агломерацию городов и районов.

Марат Дударев: — Чем поможет появление дублера Яблоновского моста, о строительстве которого много говорится и проект которого существует, развитию бизнеса на Кубани?

В. Е.: — Решение данного вопроса неслучайно назрело именно сейчас. Для строительства дублера Яблоновского моста есть все предпосылки — и экономические, и политические, и организационные. Активное участие в строительстве Яблоновского моста должны принять и Краснодарский край, и Республика Адыгея, потому что он важен для двух этих субъектов Российской Федерации и предусмотрен нынешними стратегическими планами развития. Сегодня депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ направили письмо в адрес председателя правительства РФ, чтобы поддержать строительство и включение этого объекта в федеральную программу по строительству и реконструкции дорог России с тем, чтобы строительство Яблоновского моста состоялось буквально в ближайшее время.

Справка «Кубани сегодня»

Гости и эксперты телепроекта «Лимон на миллион» — успешные предприниматели, владельцы бизнеса, представители власти, банковской сферы и пр. — поделятся своим опытом и дадут рекомендации, позволяющие повысить финансовую и юридическую грамотность начинающих бизнесменов. Телепроект состоит из двух частей: беседы с главным героем, представляющим бизнес-сообщество нашего региона, и встречи с экспертом — интервью, посвященного вопросам взаимодействия власти и бизнеса, поддержки предпринимательства, консультациям специалистов банковской сферы и пр.

Цитата в тему

Мурат Дударев, член Общественной палаты Краснодарского края:

— Общественные структуры тоже ведут работу по продвижению проекта строительства дублера Яблоновского моста. Так, Краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Опора России» подготовило проект изменений в постановление правительства РФ, которые вносили бы соответствующие поправки в государственную программу развития транспортной системы. Этими поправками предусмотрено строительство дублера Яблоновского моста буквально в считанных метра от действующего моста. Помимо этого отделение обратило внимание полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимира Устинова на данный проект.

«Кубань сегодня» — информационный партнер программы «Лимон на миллион».

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото Константина СЕМЕНЦА

НА СНИМКЕ: ведущая телепроекта «Лимон на миллион» Элеонора Глушкова, ее соведущий Мурат Дударев и эксперт программы Владимир Евланов.