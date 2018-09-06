Простые правила тихой охоты

В горных районах Кубани грибной сезон фактически не прекращается всё лето, а вот на побережье и в равнинной части пора тихой охоты начнется вот-вот, через какую-то пару недель. А значит, будут полные корзинки и лукошки, азарт, радость лесных прогулок и, увы, неизбежные строчки новостей: «Зарегистрированы новые случаи отравления дикорастущими грибами». Вместе со специалистами ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Министерства здравоохранения Краснодарского края «Кубань сегодня» напоминает правила безопасного сбора грибов.

Кого срезать, а кого нет

Каждый грибник руководствуется своими знаниями о съедобных (добро пожаловать в корзинку) и ядовитых (прочь из нее) грибах, однако это не всегда спасает от локальных вторичных желудочно-кишечных отравлений. Почему? Причины могут быть в неправильном сборе грибов (например, в экологически грязных местах), хранении (грибы слишком долго были в тепле) и приготовлении (не отварены, а только промыты).

Те же млечники, некоторые сыроежки, волнушки и другие условно съедобные грибы, содержащие едкие и раздражающие вещества, являются причиной слабых отравлений в тех случаях, если грибы не доварены и вредные для органов пищеварения вещества в них сохранились. Сбор грибов вблизи удобряемых полей, свалок, захоронений, автомобильных дорог, заводов — еще одна причина отравлений: грибы здесь накапливают тяжелые металлы и пестициды. Не следует собирать червивые и перестоявшие, старые грибы («перестарки»): они содержат вредные продукты обмена веществ, в том числе мочевину. Неправильное хранение (длительное, более суток в теплом месте) приводит к разложению содержащихся в грибах белков с образованием вредных для органов пищеварения веществ. Особенно это относится к мягким трубчатым грибам (маслята, моховики).

Верить ли приметам

Нет. Существует множество предрассудков, касающихся того, как отличить ядовитые грибы от съедобных. Считается, что у ядовитых грибов есть неприятный запах, их не едят насекомые, они не бывают червивыми, при варке с ядовитыми грибами луковица темнеет и пр. Всё это не так: бледная поганка — очень вкусный гриб с приятным грибным запахом и одновременно один из самых ядовитых грибов в природе. Есть и такие грибы, о съедобности которых мнения специалистов различны. Одни и те же грибы в разных книгах причисляются к съедобным или к условно съедобным: прежде всего это касается ядовитости строчка обыкновенного и свинушки тонкой — лучше отваривать все подобные грибы и отвар сливать, тем более отравления строчком происходят не всегда и не везде, а от свинушки вообще нет видимых сразу последствий.

Почему даже съедобные грибы приводят в больницу

У некоторых людей бывает непереносимость грибной пищи вообще или повышенная чувствительность к определенным видам грибов: даже съедобные грибы могут вызвать у них послабление желудочно-кишечного тракта (серно-желтый трутовик, осенние опята) или сыпь на коже (осенние опята). Следует учитывать возраст и состояние здоровья человека: дети могут иметь непереносимость белков и даже отравления слабо ядовитыми грибами гораздо тяжелее взрослого. Для людей с хроническими заболеваниями желудка и кишечника грибы — провоцирующая пища, которая легко вызывает локальные отравления.

Симптомы отравления грибами

Боли в животе, тошнота, рвота, понос. Они могут наступить в промежутке от часа-двух до восемнадцати часов и даже суток после того, как грибник полакомился своим уловом. Алкалоиды ядовитых грибов оказывают действие на желудочно-кишечный тракт, печень и центральную нервную систему. Часто поражаются почки, и всегда страдает сердечно-сосудистая система. Более благоприятным бывает прогноз при отравлениях, симптомы которых проявляются в первые часы.

Что делать

Действия пострадавшего до прихода врача фактически сводятся к очищению организма от токсинов, попавших в него вместе с ядовитыми или старыми грибами. Нужно промыть и очистить кишечник с помощью слабительного и клизмы, а также желудок — с помощью искусственно вызванной рвоты. Жизненно необходимо пить много жидкости: четыре-пять стаканов холодной воды с содой (треть чайной ложки на стакан), крепкий холодный чай, кофе или молоко. Алкогольные напитки, которые увеличивают всасываемость веществ стенками желудка, то есть усиливают усвоение ядов, запрещены. Полезно принять две-три таблетки активированного угля для абсорбции вредных веществ.

О чем нужно помнить в лесу

Собирайте для еды только знакомые грибы. Сомнительные либо выбрасывайте сразу, либо откладывайте для определения в отдельный пакет, не оставляйте их в общей корзине. Перебрать грибы лучше на месте сбора, выйдя из леса: не все грибы доедут до дома в первозданном виде — различить среди них условно съедобный или ядовитый будет сложнее. Будьте внимательны при сборе: иногда ядовитые грибы растут вперемежку со съедобными, например ложные опята могут вырасти в центре семейки летних или зимних. Не собирайте старые и червивые грибы, грибы, растущие вблизи автомобильных дорог, заводов и в других экологически загрязненных местах. Не храните сырые грибы в теплом месте, а в холодильнике — не более суток. Не употребляйте в пищу залежалые грибы. Вареные грибы можно хранить в холодильнике один — три дня в стеклянной или эмалированной посуде. Нельзя покупать дикорастущие грибы у случайных лиц на стихийных рынках, а тем более — собирать их самому, не имея на то достаточно опыта.

Цифры и факты

По данным Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, к началу августа на Кубани зарегистрировано около двадцати случаев отравлений дикорастущими грибами: госпитализировано шестнадцать человек, в том числе десять детей в возрасте до четырнадцати лет.

Летальных исходов, связанных с отравлением грибами, в этом году пока не зафиксировано. Все зарегистрированные случаи отравлений связаны с самостоятельным сбором гражданами грибов либо приобретением их на стихийных рынках с рук.

От первого лица

Главный внештатный специалист-токсиколог Краснодарского края, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №8 НИИ — Краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаповского Евгений Попов:

— Гастроэнтерит, рвота и диарея — таковы главные симптомы отравления грибами, при которых необходимо скорейшее обращение к врачам. Они могут проявиться как через три — шесть часов, так и через сутки и даже двое после того, как дары леса попали на стол. Особо опасен период кажущегося облегчения, который лишь предваряет окончательное нарушение функций печени. Поэтому до приезда «скорой» необходимо очистить желудок и кишечник больного от пищи, содержащей яд. Для этого пострадавшему рекомендуется выпить как можно больше кипяченой воды с содой и повторить эту процедуру.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО