Слепой выстрел, или Как остаться невредимым

Охота — не только развлечение, но и опасное занятие. И всё потому, что на ней порой случаются несчастные случаи. Каждый охотник должен помнить, что вооружен он не детским пугачом, а серьезным оружием и потому может причинить увечье кому-нибудь из окружающих.

Почему же охотники, бывалые вроде бы люди, с завидным постоянством становятся виновниками или жертвами трагедий? Причина простая, и кроется она в безалаберности. Так случилось и с жителем станицы Гиагинской Александром Лебедевым, который пострадал из-за самонадеянности других охотников.

Двадцать первого августа этого года вместе с двумя товарищами он пошел на охоту на дикую козу в районе станицы Ярославской Мостовского района. Вечерело, мужчин расставили по секторам отстрела — в местах, где могла появиться дичь.

Расположившись в поле кукурузы, в двадцати метрах от обочины дороги, Лебедев, который практически был незаметен, увидел свет фар от проезжающей машины и буквально сразу же почувствовал сильный удар в голову. Выстрел прозвучал именно из машины. Пуля попала сначала в руку, а затем по прямой в голову.

— Я был весь в крови, кричал от боли — и на мои крики сразу же прибежали другие охотники,— вспоминает Александр Александрович. — Номеров машины, из которой раздался выстрел, рассмотреть не успел — помню только, что это был пикап белого цвета. Поняв, что стрелки попали в человека, они, испугавшись, быстро развернулись и уехали, не оказав мне никакой помощи.

Товарищи помогли Лебедеву выйти к дороге и вызвали по телефону сотрудников МЧС. Буквально через 10—15 минут на место трагедии прибыла и бригада «скорой помощи», доставившая пострадавшего в больницу Лабинска, где ему оказали первую медицинскую помощь. Затем мужчину перевели в Краснодар — в Краевую клиническую больницу, где после проведенной операции выписали 4 сентября. В настоящее время Лебедев, работник ООО «Наш сад», проходит курс лечения по месту жительства, расследование продолжается.

Опытные охотники прекрасно знают, что ни в коем случае нельзя вести стрельбу на шум, какой-либо звук или по неясно видимым целям. В случае с Александром Лебедевым произошло именно то, что ни в коем случае происходить не должно. Виновные в стрельбе по человеку и не оказавшие ему помощь пока не найдены, поэтому еще рано ставить точку в истории, которая привела к несчастному случаю. Истории, которая поучительна для всех охотников.

Михаил МИШИН

Для прохождения курса лечения Александру Александровичу Лебедеву необходима материальная поддержка. Все, кто неравнодушен к произошедшему с ним, могут это сделать. Ведь в будущем доброе дело вернемся вам сторицей.

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