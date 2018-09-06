«Милицейской газете Кубани» — 25 лет!

…Это особое событие, которое дано познать не каждому журналисту и читателю: 25 лет в печати, в почтовых ящиках и подписке! Это много воспоминаний — от времени создания газеты до сегодняшнего дня.

Первого сентября нашей газете исполнилось 25 лет — возраст зрелости. Наши первые подписчики давно проводили своих детей во взрослую жизнь, многие из которых продолжили семейные милицейско-полицейские династии, как и их отцы, продолжают выписывать МГК. Коллектив самой редакции сменился несколько раз, менялось и лицо газеты. В ходе реформирования МВД многие газеты, ранее издававшиеся органами внутренних дел, прекратили свое существование. «Милицейскую газету Кубани» взял под «свое крыло» краевой Совет ветеранов, его председатель — полковник внутренней службы в отставке Владимир Петрович Зайцев — председатель общественного редакционного совета МГК, постоянный автор газеты, офицер по духу и журналист по духовному призванию.

Суть издания осталась прежней: трибуна служебных будней кубанских правоохранителей, с честью повествующая об их судьбах, делах и подвигах, бесценном опыте ветеранов, публикующая письма своих читателей, на страже безопасных будней которых стоят кубанские правоохранители.

Когда-то, так сложилась судьба, в 1994 году, меня в ГУВД буквально за руку привел Лев Алексеевич Левченко, подполковник внутренней службы в отставке, бывший сотрудник ведомственной газеты «Боевой страж», член Союза журналистов СССР.

Для меня, первого редактора МГК «под погонами», эти годы, такие эмоционально насыщенные различными событиями, порой историческими, также пролетели незаметно. Помню, во время проведения самой первой подписной кампании в Почте России не слишком верили, что идея с созданием ведомственной газеты воплотится не в единственный напечатанный тираж, как это стало с пробным номером, а в закономерность, востребованную читателями…

Отцом и вдохновителем газеты был начальник главка — генерал-лейтенант милиции Петр Михайлович Латышев, впоследствии заместитель министра внутренних дел, полпред Президента РФ в Уральском федеральном округе, а его задумку претворил в жизнь вновь назначенный начальник ГУВД Краснодарского края Александр Георгиевич Сапрунов, ныне генерал-лейтенант милиции в отставке, почетный гражданин города Краснодара, чье достойное имя давно стало легендарной гордостью кубанской милиции.

Рада, что до сих пор МГК находится в центре внимания и творческой поддержки уважаемых ветеранов: первого заместителя председателя краевого совета, полковника милиции в отставке Александра Семеновича Гребенюка, заместителя председателя, полковника милиции в отставке Василия Ивановича Замараева, ветерана Великой Отечественной войны, полковника милиции в отставке Евгения Степановича Пешкова и многих других старших коллег, чьи фамилии читатели могут часто видеть на страницах газеты как авторов статей. С грустью вспоминаю полковника милиции в отставке Валерия Владимировича Тукова, буквально жизнь отдавшего за поддержку и подготовку газеты для подписчиков и скоропостижно скончавшегося в кабинете редакции,— сердце…

А человеком, по праву увидевшим в «новорожденной» газете уникальную возможность нравственно-патриотического воспитания корпуса кубанской милиции, был заместитель начальника ГУВД края по кадровой работе генерал-майор милиции Николай Иванович Бойко. Он до сей поры читатель МГК и радетель за творческие успехи маленького коллектива редакции.

Хочу отметить, что в свое время побывала почти во всех горрайотделах внутренних дел, встречалась с первыми подписчиками газеты, записывала все пожелания сотрудников. Газета пошла в «народ» с введением рубрики «Поздравляем!». Да, именно добрые слова поздравлений в адрес сотрудников милиции от коллег и членов семей стали определяющим индикатором увеличения подписчиков до пятнадцати тысяч человек! Помню, приезжаю в один из РОВД, подходит сержант: «Вы обо мне писали!» Называет фамилию, я пытаюсь вспомнить… А он мне показывает восьмую страницу бережно хранимого одного из номеров МГК: «Вот, поздравление жены!»

Побывала и в каждой районной редакции газет, знакомилась с коллегами, многие из которых стали постоянными авторами «Милицейской газеты Кубани»: Владимир Богатов из Армавира, Нина Шведова из Отрадной, Нина Рожкова из Кореновска, Виктор Бахтинов из Новопокровской и многие другие талантливые журналисты…

Конечно, приятно было сотрудникам читать о своей службе, узнавать, каковы успехи в соседних отделах милиции. Впервые были открыты рубрики «Участковый от слова участие», «Люди долга и чести», «Слово о следователе», «Крепка семья — крепка держава» (о милицейских династиях), эти темы популярны до сих пор.

Творческая налаженная связь с инспекторами по связи со СМИ на местах стала той живой струей, которая питала газету информацией и новостями. Эти сведения из первых уст мгновенно подхватывали другие наши читатели — собкоры краевых и центральных изданий. Саму газету неоднократно отмечали за творческие находки в краевой организации Союза журналистов России, по линии МВД России. Многочисленные почетные дипломы — памятные вехи жизни «Милицейской газеты Кубани».

В 1995 году коллектив редакции впервые принял участие в мероприятиях, посвященных Дню кубанской журналистики. К нашему стенду на улице Красной краевого центра подходили люди, многие из которых — наши подписчики и сегодня, подсказывали адреса, где «служат хорошие люди»...

Тогда журналистский корпус Кубани возглавляла Александра Ивановна Теребунова — интеллигентный и чуткий человек, которая с пониманием и доброжелательностью относилась ко всем нашим начинаниям.

Перед каждой творческой командировкой приходила не только к руководителям главка за советом, как лучше рассказать об опыте коллег, на что обратить внимание, но и к Александре Ивановне с просьбой познакомить с журналистами из районных газет, какие у них есть пожелания или нарекания по работе сотрудников милиции.

Для собственного самосовершенствования и решения задач, стоящих перед газетой, получила второе высшее образование — юридическое, чтобы при интервью понимать коллег с полуслова. К слову, история создания «Милицейской газеты Кубани» впоследствии нашла отражение в отдельной главе моей диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, защищенной на кафедре истории журналистики и коммуникативистики Кубанского госуниверситета: «Проблемы освещения деятельности правоохранительных органов на примере СМИ Краснодарского края».

Добрым словом всегда вспоминаю коллег — сотрудников редакции. Первым помощником и фотожурналистом стал Анатолий Васильевич Дроздов, бывший военный летчик, обретший после увольнения в запас второе призвание. Он мог за сутки объехать на попутных машинах или электричках несколько районов края и привезти актуальные фоторепортажи.

Алексей Дмитриевич Бабуцкий, известный тележурналист, готовил материалы, отмеченные искрой подлинного творчества.

Незабвенный замполит Виктор Васильевич Горбенко из Тбилисской, с лучезарной улыбкой открывающий свой видавший виды портфель, откуда доставал очередной материал о коллегах…

С особой ответственностью была сопряжена подготовка очерков о сотрудниках милиции, погибших при исполнении служебного долга, которые мы готовили и для МГК, и для всех СМИ по горячим следам трагических событий.

Гостями «Творческой гостиной» МГК в разные годы были поэт-фронтовик Кронид Обойщиков, посвятивший газете свое стихотворение, известный писатель Владимир Рунов, поэт Николай Зиновьев, бард Игорь Михалевич… Многие поэты под погонами получили простор для своего творчества впервые на страницах нашей газеты: Алексей Некрасов, Сергей Кухтов… Мы рады новым произведениям полковника милиции в отставке, ветерана Великой Отечественной войны Валентина Ивановича Мартынова!

Именно МГК первой рассказала в 1994 году об учредительной конференции по созданию краевой Ассоциации семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Ее возглавил ветеран Великой Отечественной войны, полковник милиции в отставке Василий Кириллович Мещенков…

Одной из первых поздравила редакцию с юбилеем нынешний председатель краевой ассоциации — Ольга Николаевна Солод, которая знакома с газетой с выхода ее первого номера! В средней школе она преподавала тогда помимо истории основы государства и права. С примерами на местном материале было трудно, и Ольга Николаевна, готовясь к урокам, регулярно просматривала прессу. Однажды киоскер предложила ей новое печатное издание — «Милицейскую газету Кубани»…

— Для меня газета — это рупор, который рассказывает, информирует, объясняет, что «око» кубанской полиции не дремлет! И от этого на душе становится радостнее и спокойнее! Очень признательна газете за журналистскую память о семьях погибших… — говорит О. Н. Солод.

Год назад, в тысячном номере газеты, мы с особой признательностью вспоминали тех, кто руководил деятельностью редакции нашего предшественника — «Боевого стража», созданного в 1938 году: редакторов «Боевого стража» П. Н. Кузькина, П. Е. Никуленко, П. П. Щенникову, И. А. Сосова, П. П. Мокренко, В. С. Шевлякова, К. П. Троицкого, редакторов «Милицейской газеты Кубани» в разное время — И. А. Чердаклиева, М. Л. Ковтуненко, Д. Г. Левина, А. В. Рунова, Ю. С. Кириченко, В. В. Тукова.

Внимание и творческое вдохновение с первых номеров выхода МГК находили у начальников Краснодарского юридического университета, а слушатели одного из лучших ведомственных вузов — наши давние подписчики. Энергию, доброжелательность и новые темы для публикаций нам дарят председатель Совета ветеранов университета, Герой труда Кубани, полковник милиции в отставке Р. Г. Балясинский, его заместитель — полковник полиции в отставке Н. Г. Цимбал, который ведет на страницах нашей газеты рубрику «Бессмертный полк МГК».

Многие годы существенную помощь в деятельности редакции оказывал и оказывает Совет краевой организации ветеранов правоохранительных органов.

Регулярно выступают на страницах МГК члены президиума Краевого Совета ветеранов: А. Ю. Верховинский, В. Е. Дегтярев, председатели Советов первичных ветеранских организаций — С. А. Абакумов (УМВД России по г. Краснодару), Г. И. Шимек (УМВД по г. Сочи), Н. А. Бакланова (ОМВД России по Северскому району), Н. Ф. Борщев (ОМВД России по Кореновскому району), Л. Л. Головко (ОМВД России по Тимашевскому району), Н. Я. Каунев (ОМВД России по Темрюкскому району), В. В. Мироненко (ОМВД России по Лабинскому району), А. В. Родиончев (УГИБДД) и многие, многие другие…

Невозможно представить нашу газету без разнообразных материалов, подготовленных сотрудниками Управления информации и общественных связей главка во главе с начальником — майором внутренней службы Марией Александровной Пироговой, искренне благодарим за взаимодействие Элеонору Зайкину, Юлию Самсончик, Татьяну Пушкарскую, Юлию Волкову, Ларису Шубину, Артема Коноваленко, Сергея Любина, Германа Николаева! Признательны активным инспекторам по связи со СМИ: Татьяне Чибириковой (Отрадная), Светлане Федоровской (Абинск), Наталье Токаревой (Новороссийск), Людмиле Карабактьян (Кропоткин), Лилии Ястребовой (Крыловская), Лидии Касимовой (Темрюк) и многим другим.

На страницах газеты разносторонне освещают деятельность своих общественных организаций председатель краевого отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России полковник милиции в отставке С. В. Ильин, председатель профсоюзной организации ГУ МВД России по краю, подполковник внутренней службы в отставке А. В. Дзюба, о спортивных успехах Общества «Динамо» повествует В. А. Страшко и О. Н. Лукьянов.

О делах Всемирной ассоциации полицейских, членами которой являются многие кубанские правоохранители, мы узнаем из материалов вице-президента краснодарского отделения полковника милиции в отставке В. Н. Михайловского.

Особая благодарность за преданность нашей газете полковнику милиции в отставке А. К. Хутызу, председателю Адыгейского республиканского Совета ветеранов ОВД и ВВ и полковнику милиции в отставке К. С. Мамиек — активным пропагандистам МГК в Республике Адыгея.

Содержательной и привлекательной нашу газету делают общественные корреспонденты МГК: Галина Костарева из Анапы, Надежда Дмитриева из Сочи, Юлия Соболева из Геленджика и многие другие авторы. Всегда рады вашим статьям!

Мы благодарны за постоянную поддержку руководителю Межрегионального агентства подписки «МАП Почта России» С. М. Кодашу, исполнительному директору ОАО «Издательство „Советская Кубань”» Н. И. Заричнюку и работникам типографии.

И, конечно, наша сердечная благодарность читателям и подписчикам, оказывающим большое доверие нашему изданию! Двадцать пять лет газете — это весомая цифра не только в истории ведомственной печати, это наш с вами праздник!

Поэтому, друзья, хочется верить, что впереди целина для творческих поисков, обмена мнениями, опытом, воплощением на страницах газеты судеб стражей правопорядка, ставших тем стержнем, на котором, не побоюсь высокопарных слов, Служба Отечеству держится.

Не в каждом регионе есть такая газета, как наша с вами,— милицейская! Название в угоду переменам мы не стали менять. «Милицейская газета Кубани» — это история наша с вами. Знаю немало семей, где в альбомах бережно хранятся пожелтевшие от времени ее экземпляры, с очерками о родных людях, которые служат Отечеству.

Многочисленные поздравления читателей желают: в добрый дальнейший путь, МГК! К двухтысячному номеру…

Татьяна ШИРШОВА, главный редактор «Милицейской газеты Кубани», заслуженный журналист Кубани, член Союза журналистов России, кандидат филологических наук, подполковник внутренней службы в отставке