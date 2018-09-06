После совещания в ОНФ Генпрокуратура обязала регионы сообщать в Москву обо всех делах по экстремизму

Генеральная прокуратура РФ сообщила в Общероссийский народный фронт о новом требовании в приказе, согласно которому о возбуждении каждого уголовного дела по преступлению экстремистской направленности регионы обязаны сообщать в надзорное ведомство, которое будет держать на контроле все стадии рассмотрения подобных дел. Совместно с ОНФ Генпрокуратура по поручению президента РФ занимается анализом использования в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности».

«Мы благодарим Генпрокуратуру России за оперативное реагирование на те темы, которые подняли участники июльского экспертного совещания, организованного ОНФ. Теперь все уголовные дела о преступлениях экстремистской направленности в стране будут находится на особом контроле. Мы надеемся, это позволит быстро реагировать на «свободную» трактовку или применение законодательства в этой сфере. Тем более что и глава государства как раз призывал не доводить такие дела до абсурда», – сообщила руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

По ее словам, этот шаг позволит уже сейчас улучшить ситуацию. В дальнейшем такой порядок контроля правоприменения позволит более оперативно выявлять новые тенденции в действиях судов и правоохранителей и вносить необходимые корректировки на системном уровне, а не поднимать каждый раз дела из регионов.

«Мы ждем также результатов обобщения судебной практики со стороны Верховного суда РФ. В свою очередь эксперты ОНФ прорабатывают законодательные и иные предложения, которые мы рассчитываем отразить в докладе президенту РФ по исполнению поручения», – сказала Костенко.

Ранее, 4 июля, в ОНФ прошло экспертное совещание, в ходе которого представители Генпрокуратуры, МВД, Минюста, Роскомнадзора, Верховного суда РФ, научного и адвокатского сообщества, журналисты обсудили примеры широкого толкования положений закона по противодействию экстремистской деятельности и его некорректного применения.

Зачастую ряд ошибок удавалось исправить только после вмешательства вышестоящих судебных инстанций. Поэтому эксперты ОНФ считают

серьезным шагом установление контроля Генпрокуратурой над уголовными делами о преступлениях экстремистской направленности, которые возбуждают в регионах.

Напомним, что 7 июня во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратил внимание президента России на то, что в последнее время участились случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет. Глава государства ответил, что надо определиться с самими понятиями и проанализировать ситуацию. Он подчеркнул, что правоприменительная практика должна находиться в поле зрения общественности, и попросил Народный фронт подключиться к работе над решением проблем в этой сфере.