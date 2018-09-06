Селянин отдал 232 тыс. руб. долга после вмешательства приставов

Работники отдела судебных приставов по Кавказскому району и г. Кропоткину Управления ФССП России по Краснодарскому краю взыскали крупную сумму в пользу местного жителя.

Два года назад мужчина занял знакомому под проценты 200 тысяч рублей. В оговоренный в расписке срок должник деньги не вернул, а потом и вовсе начал избегать встреч с заимодавцем. Поняв, что добровольно кубанец долг не вернет, его кредитор обратился сначала в суд, а потом – к судебным приставам.

Служители Закона в рамках исполнительного производства о взыскании в общей сложности 232 тысяч рублей проверили имущественное положение должника, сделав запросы в регистрирующие органы. На основании поступивших из банков положительных ответов, судебные приставы вынесли постановления об обращении взыскания на денежные средства должника. Помимо этого заемщик был ограничен в праве выезда за границу, а на его имущество наложен арест.

Примененный судебными приставами комплекс мер принудительного воздействия возымел действие: на днях от взыскателя поступило заявление о полном погашении задолженности. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением.