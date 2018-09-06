В Кавказском районе местная жительница подозревается в убийстве бывшего супруга

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве 59-летнего бывшего супруга (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, женщина находилась в разводе со своим мужем, однако они продолжали проживать вместе в одном домовладении в станице Кавказской. Днем 5 сентября 2018 года она подошла к спящему мужчине и беспричинно нанесла ему один удар кухонным ножом в шею. После этого женщина позвонила в полицию и сообщила о произошедшем и вызвала сотрудников скорой медицинской помощи. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте до приезда медицинской бригады.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе мотива. Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая с целью установления вменяемости женщины. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю