Наталья Костенко: Более половины регионов страны поддержали борьбу с мошенничеством в благотворительности

Законопроект, повышающий прозрачность самого популярного вида сбора благотворительных средств через ящики для пожертвований поддержали 46 субъектов страны. Это позволит Государственной Думе ускорить принятие разработанных совместно с «Форумом Доноров» антимошеннических изменений в законодательство, сообщила автор инициативы зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Напомним, что 13 апреля 2018 г. Наталья Костенко, внесла в Государственную Думу разработанный совместно с представителями крупнейших благотворительных организаций страны законопроект, запрещающий сбор средств посредством ящиков для пожертвований НКО, не имеющих по уставу права заниматься благотворительной деятельностью, и разрешающий сбор средств на улицах только во время согласованных мероприятий – самих Фондов или других лиц и организаций, а также устанавливающий процедуру выемки денег из ящиков с участием сторонних наблюдателей. Законопроект был вызван появившейся практикой использования мошенников символики крупных фондов для проведения сбора средств на улицах, а также крайней непрозрачностью этого популярного вида сбора пожертвований (примерно треть средств собирается наличными на улицах), не позволяющих проследить как сумму поступивших средств, так и куда эти деньги были направлены.

Обсуждения данного законопроекта с представителями некоммерческих и благотворительных организаций неоднократно проводилось как на базе Госдумы в рамках работы экспертно-консультативного совета, так и на базе «Форума Доноров» и Центра благотворительности и социальной активности.

Регионы страны активно откликнулись на инициативу. На сегодняшний день в адрес Госдумы поступило 72 отзыва. Законопроект поддержан также Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Не поддержали борьбу с мошенниками только губернатор и законодательное собрание Ульяновской области, заместитель губернатора Ямало-ненецкого автономного округа, Совет министров Республики Крым и Московская областная дума.

При этом аргументировать свою позицию смог только представитель Ямало-ненецкого автономного округа. По его мнению, реализация предлагаемых законопроектом изменений повлечет несогласованность норм Федерального закона № 135-ФЗ, поскольку осуществлять благотворительную деятельность вправе как граждане, так и юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, что соответствует целям благотворительной деятельности, указанным в Федеральном законе № 135-ФЗ. А участникам Совета министров Республики Крым показалось, что положения проектируемой части 2 статьи 16.1 Закона, о том, что размещение стационарного ящика осуществляется на основании договора, и так очевидно.

« Нашим законопроектом предлагается закрепить специальный субъектный состав лишь в отношении деятельности по сбору пожертвований через ящики. Такое право предлагается закрепить за некоммерческими организациями, учредительными документами которых предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности. Право граждан и юридических лиц на участие в благотворительной деятельности в целом в связи с принятием законопроекта не нарушается и не ограничивается. Кроме того, именно надлежащее оформление отношений по использованию стационарного ящика с указанием на необходимость заключения специального договора (который по юридической природе будет являться разновидностью договора аренды или безвозмездного пользования (ссуды), является надежной гарантией от существующих злоупотреблений в этой сфере. Этот законопроект очень ждут благотворительные организации, которые на сегодняшний момент своими силами борются за повышение доверия граждан к этой важной сфере общественной деятельности и против мошеннических действий, его подрывающих. Очень рассчитываем, что такая серьезная поддержка из регионов поможет Госдуме без задержек провести принятие законопроекта уже этой осенью», - отметила Костенко.