До конца года на Кубани пройдет Форум развития городов

Договоренность об этом была достигнута на встрече актива регионального отделения Общероссийского народного фронта с руководством Администрации края , посвященной исполнению задач «майского указа» Президента Владимира Путина на территории Краснодарского края. Это предложение, выдвинутое членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта Натальей Костенко и активистами ОНФ, было поддержано вице-губернатором Алексеем Копайгородским, который предложил провести краевой форум по развитию городов до конца года. В «майском указе» зафиксирован ряд ключевых показателей в этой сфере, которые необходимо достичь за шесть лет. В частности, нужно повысить комфортность городской среды на 30%, увеличить долю участия граждан в решении вопросов развития городов на 30%, создать предпосылки для системной ликвидации аварийного жилья, ликвидировать и рекультивировать все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки, снизить уровень загрязнения воздуха в городах на 20%, существенно повысить качество питьевой воды за счет модернизации систем водоснабжения, улучшить качество региональных и муниципальных дорог на 50%, снизить аварийность на них в два раза по сравнению с 2017 г., ввести роботизированные и цифровые технологии в сфере контроля и управления дорожным движением. «Комплексное развитие городов - одна из приоритетных задач на ближайшие годы, которую поставил Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию, - отмечает Наталья Костенко. - В городах много проблем, связанных не только с ЖКХ, но и экономикой, экологией, благоустройством, информатизацией управления, модернизацией инраструктуры, социальной сферой, созданием рабочих мест и выстраиванием эффективных коммуникаций. Однако на сегодняшний момент местное самоуправление имеет массу обязанностей по всем, но не имеет ни подходящих инструментов для их эффективного исполнения, ни средств, чтобы выполнить задачи Президента. При этом мы должны добиться, чтобы реализация «майского указа» придала стимул развитию в первую очередь небольших городов, где проживает большинство граждан нашей страны и Кубани, а не остановилась только на крупных агломерациях типа Москвы. А опасность этого существует. И для того, чтобы перейти от «затыкания дыр» к стабильному развитию, нужны системные решения. Предлагаю их обсудить на площадке ОНФ с участием специалистов Администрации края, депутатов ЗСК, руководством кубанских городов, муниципальными депутатами, общественниками и предпринимателями. В дальнейшем мы можем выносить выработанные решения на рассмотрение федеральных министерств и Госдумы», - сказала Наталья Костенко. Эта проблематика по инициативе Костенко обсуждалась в предварительном ключе на совещании в начале августа с участием руководства Армавира, Кропоткина, Новокубанска, Лабинска и Курганинска, а также экспертов ОНФ и Высшей школы экономики. Вице-губернатор Алексей Копайгородский, как руководитель внутриполитического блока Администрации края, также подтвердил актуальность данного вопроса и предложил провести такой Форум до конца года, обсудив в ближайшее время более детально его формат и тематику. «Давно назрела необходимость обсудить многочисленные проблемы наших малых городов на краевом уровне, - говорит Наталья Костенко. – Мы благодарны администрации Краснодарского края, что она поддержала наше предложение провести форум развития городов. У представителей местного самоуправления будет возможность комплексно обозначить все свои болевые точки, обсудить их вместе с руководством края и не остаться на периферии исполнения «майского указа». Уверена, что совместными усилиями можно найти решение самых сложных ситуаций».