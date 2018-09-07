Сохранение льгот — стабильная работа пенсионной системы

Региональный политический совет партии «Единая Россия», фракция партии в Законодательном Собрании Краснодарского края в соответствии с решением генерального совета партии и совета руководителей фракций работают над законодательными инициативами по сохранению краевых мер социальной поддержки лицам предпенсионного возраста.

— Вопрос льгот и компенсаций крайне важен для людей, и мы сделаем всё, чтобы сохранить их в полном объеме. В своем обращении президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что необходимые поправки должны быть приняты на региональном уровне еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению,— отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко. — Мы сделаем всё необходимое, чтобы законодательные инициативы по сохранению краевых льгот для тех, кому исполнится 55 и 60 лет, женщины и мужчины соответственно, были рассмотрены на ближайшей сессии ЗСК. Сохранение краевых льгот гарантирует стабильную работу пенсионной системы на длительный период.