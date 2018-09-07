«Новая волна» у Черного моря

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» стартовал в Сочи. Таланты собираются на российском курорте четвертый год подряд. В этот раз в конкурсе принимают участие пятнадцать молодых артистов из Азербайджана, Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Канады, Мальты, Нидерландов, России и с Украины.

«Конкурс открыл дорогу многим талантливым певцам и стал значимым событием для поклонников эстрадного искусства. Подобные масштабные мероприятия укрепляют международные гуманитарные связи между людьми»,— отметил президент России Владимир Путин в приветственном письме участникам конкурса.

За семнадцать лет существования конкурс дал старт карьере многих талантливых артистов. Как отметил член жюри, король российской эстрады Филипп Киркоров, в отличие от многих других фестивалей и смотров, «Новая волна» не забывает своих победителей.

— В этом году в концертной программе будут участвовать победители прошлого года — молдавская группа «Доредос». Они представят мою песню, которая покорила «Евровидение»,— пояснил Филипп Киркоров.

Один из лауреатов «Новой волны» прошлых лет — Сергей Лазарев сегодня член жюри. Он, как и многие известные артисты, порадует своими выступлениями гостей конкурса наряду с молодыми талантами.

— В прошлом году я представил свою песню «Так красиво» на конкурсе «Новая волна» — и она стала большим хитом, одной из самых ротируемых на радиостанциях в 2017 году. В этот раз будет новая песня, я надеюсь, что ее постигнет та же судьба и она тоже станет большим хитом. Песня называется «Шепотом», я ее впервые исполню в «День премьер»,— отметил Сергей Лазарев.

В день премьер состоится и официальное телевизионное представление нашумевшей песни «Ибица» Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Кроме того, зрителей ждут десятки новых песен.

— В этом году помимо конкурсной программы пройдут концерты «А-студио», юбилейный вечер Владимира Преснякова, шоу Ирины Аллегровой, естественно, концерты открытия и закрытия,— поделился композитор Игорь Крутой.

Насладиться «Новой волной» на берегу Черного моря в этом году сможет гораздо больше желающих. Их ждут сразу четыре бесплатных концерта. На курорте «Имеретинский» уже прошел творческий вечер Леонида Агутина, на бесплатной дискотеке «МУЗ-ТВ» зажигали самые яркие звезды, любимые артисты и группы: Сергей Лазарев, Дима Билан, Алексей Воробьев, A’Studio, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Алсу и другие. Седьмого сентября, в 19:00, зрители получат возможность окунуться в атмосферу детского творчества. В это же время на площади у Южного мола Сочинского морского порта стартует открытый концерт конкурсантов «Новой волны».

Ирина СИЗОВА