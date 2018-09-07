Важная составляющая экономики

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел расширенное планерное совещание, на котором обсудили ремонт и строительство улично-дорожной сети муниципальных образований края.

В этом году общий объем краевого дорожного фонда составляет более 28 миллиардов рублей, из которых более 20 миллиардов рублей планируется направить на региональные дороги и 7,5 миллиарда — на местные. Ожидается, что в текущем году в крае будет отремонтировано около семисот километров дорог местного значения.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева, сегодня на Кубани реализуется две крупные программы. Одна из них — «Безопасные и качественные дороги» в Краснодарской агломерации. Общий объем финансирования и стоимость заключенных муниципальных контрактов составляет два миллиарда рублей, в программу включено 74 объекта. На сегодняшний день ее реализация составляет 85 процентов. Для сравнения, уточнил министр, в это же время в 2017 году было выполнено всего 14 процентов работ.

— Дорожная сеть — это важная составляющая нашей экономики. Выделенные деньги должны быть трансформированы в качественно отремонтированные или новые дороги. Реализация должна быть видимой для людей, особенно жителей сельской местности. Поэтому мне также важно понимать, как идет освоение средств по программам на местах,— акцентировал Вениамин Кондратьев.

В рамках второй программы краевые субсидии на ремонт и строительство улично-дорожной сети муниципальных образований получили 293 территории. В целом, как считает глава региона, набраны неплохие темпы: освоено вдвое больше средств, чем на эту же дату прошлого года. Тем не менее 13 муниципалитетов до сих пор не заключили контракты с подрядчиками. Наибольшие риски неосвоения субсидий остаются у Северского района, Горячего Ключа, Новокубанского района, подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Основная причина затягивания сроков — некачественная подготовка муниципалитетами аукционной документации. Вместе с тем сегодня количество таких ошибок заметно снижается.

— Министерству транспорта и дорожного хозяйства необходимо выступать координатором, синхронизировать работу с муниципалитетами, проводить семинары и кустовые совещания, чтобы всё было выполнено вовремя. Дороги, тротуары, пешеходные переходы — всё должно быть приведено в порядок. Это в первую очередь безопасность наших жителей,— заключил губернатор.